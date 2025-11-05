MAIS DE 100 VAGAS
Mutirão para cirurgias em Salvador: saiba como participar da triagem
Ação vai acontecer em hospital de Salvador
Por Edvaldo Sales
Com o objetivo de reduzir o tempo de espera na fila de procedimentos cirúrgicos dos hospitais de Salvador, vai ser realizada, no sábado, 8, e na próxima quinta-feira, 13, as ações de triagem para as cirurgias eletivas. A ação é conduzida com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Durante os dois dias, vai acontecer o segundo mutirão no Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, a partir das 7h.
Adultos
Serão disponibilizadas, no primeiro dia, 100 vagas para pessoas entre 15 e 70 anos com prescrição médica.
Serão avaliados pacientes com indicação para:
- colecistectomia por vídeo;
- hérnia inguinal, umbilical e epigástrica;
- histerectomia (retirada de mioma);
- lesões de pele com necessidade de exérese ou biópsia;
- lipoma
Para ser atendido, é recomendado que o paciente apresente exames laboratoriais e/ ou de imagem recente, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética.
Crianças e adolescentes
Também vai acontecer triagem pediátrica. O foco nesse público vai ser na terça-feira e serão ofertadas 50 vagas para crianças e adolescentes de 1 a 14 anos.
Os procedimentos avaliados incluem:
- lesões de pele e subcutâneo;
- hernioplastia inguinal, umbilical ou epigástrica;
- postectomia;
- frenotomia lingual;
- exérese de dedos supranumerários não articulados;
- sinequia vaginal.
É recomendado apresentar exames laboratoriais recentes (hemograma), caso os possuam, no momento da triagem.
Importante destacar que, em ambos os casos, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.
