Mutirão para cirurgias em Salvador: saiba como participar da triagem

Ação vai contemplar adultos, crianças e adolescentes - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera na fila de procedimentos cirúrgicos dos hospitais de Salvador, vai ser realizada, no sábado, 8, e na próxima quinta-feira, 13, as ações de triagem para as cirurgias eletivas. A ação é conduzida com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Durante os dois dias, vai acontecer o segundo mutirão no Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, a partir das 7h.

Adultos

Serão disponibilizadas, no primeiro dia, 100 vagas para pessoas entre 15 e 70 anos com prescrição médica.

Serão avaliados pacientes com indicação para:

colecistectomia por vídeo;

hérnia inguinal, umbilical e epigástrica;

histerectomia (retirada de mioma);

lesões de pele com necessidade de exérese ou biópsia;

lipoma

Para ser atendido, é recomendado que o paciente apresente exames laboratoriais e/ ou de imagem recente, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética.

Crianças e adolescentes

Também vai acontecer triagem pediátrica. O foco nesse público vai ser na terça-feira e serão ofertadas 50 vagas para crianças e adolescentes de 1 a 14 anos.

Os procedimentos avaliados incluem:

lesões de pele e subcutâneo;

hernioplastia inguinal, umbilical ou epigástrica;

postectomia;

frenotomia lingual;

exérese de dedos supranumerários não articulados;

sinequia vaginal.

É recomendado apresentar exames laboratoriais recentes (hemograma), caso os possuam, no momento da triagem.

Importante destacar que, em ambos os casos, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.