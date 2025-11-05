Menu
HOME > SALVADOR
MAIS DE 100 VAGAS

Mutirão para cirurgias em Salvador: saiba como participar da triagem

Ação vai acontecer em hospital de Salvador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/11/2025 - 7:18 h
Ação vai contemplar adultos, crianças e adolescentes
Ação vai contemplar adultos, crianças e adolescentes

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera na fila de procedimentos cirúrgicos dos hospitais de Salvador, vai ser realizada, no sábado, 8, e na próxima quinta-feira, 13, as ações de triagem para as cirurgias eletivas. A ação é conduzida com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Durante os dois dias, vai acontecer o segundo mutirão no Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, a partir das 7h.

Leia Também:

Sono fatal: melatonina pode aumentar risco de morte
Hapvida começa a atender pacientes do SUS
Mulher acorda com o rosto deformado e descobre câncer raro

Adultos

Serão disponibilizadas, no primeiro dia, 100 vagas para pessoas entre 15 e 70 anos com prescrição médica.

Serão avaliados pacientes com indicação para:

  • colecistectomia por vídeo;
  • hérnia inguinal, umbilical e epigástrica;
  • histerectomia (retirada de mioma);
  • lesões de pele com necessidade de exérese ou biópsia;
  • lipoma

Para ser atendido, é recomendado que o paciente apresente exames laboratoriais e/ ou de imagem recente, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética.

Crianças e adolescentes

Também vai acontecer triagem pediátrica. O foco nesse público vai ser na terça-feira e serão ofertadas 50 vagas para crianças e adolescentes de 1 a 14 anos.

Os procedimentos avaliados incluem:

  • lesões de pele e subcutâneo;
  • hernioplastia inguinal, umbilical ou epigástrica;
  • postectomia;
  • frenotomia lingual;
  • exérese de dedos supranumerários não articulados;
  • sinequia vaginal.

É recomendado apresentar exames laboratoriais recentes (hemograma), caso os possuam, no momento da triagem.

Importante destacar que, em ambos os casos, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

