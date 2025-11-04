Sono fatal: melatonina pode aumentar risco de morte

O remédio é vendido sem prescrição médica - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os usuários assíduos da melatonina devem começar a se preocupar. Um novo estudo revelou que o uso prolongado do hormônio sintético pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca, podendo levar à morte.

Foram analisados cerca de cinco anos de registros médicos de 130.828 adultos diagnosticados com insônia. A partir destes dados, fornecidos pela TriNetX Global Research Network, foi possível perceber que os usuários de melatonina apresentaram uma probabilidade de 90% para o desenvolvimento da doença.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já o risco de morte dos pacientes que usam melatonina diariamente é quase o dobro dos que não usam a substância, chegando a marca de 7,8% contra 4,3% respectivamente.

Apesar dos alertas, os pesquisadores reforçam que o estudo ainda é observacional e não comprova uma relação direta dos fatos, pois existem outros fatores que podem estar associados a insuficiência cardíaca, como transtornos psiquiátricos e combinação de outros remédios para dormir.

Vale lembrar que a melatonina pode ser comprada em farmácias sem a prescrição de um médico, pois é classificada como um suplemento alimentar no Brasil. Nos EUA, o medicamento também pode ser adquirido sem receita.