Níveis de chuva em julho superam a média e frente fria segue em Salvador

Julho tem registrado índices pluviométricos acima da média - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A capital baiana deve continuar registrando chuvas ao longo desta semana, mas com previsão de aberturas de sol, especialmente entre sexta-feira, 26, e sábado, 27, segundo informou Gabriel Pugliese, oceanógrafo da Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal), em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 21.

“Para essa semana, teremos bastante umidade chegando do oceano, trazida por ventos gerados por um sistema de alta pressão. Esse fenômeno carrega bastante umidade, o que acaba provocando essas chuvas. Entretanto, haverá abertura de sol ao longo da semana, principalmente entre sexta e sábado”, explicou Pugliese.

| Foto: Bernardo Rego/Ag. A TARDE

Chuva acima da média

Julho tem registrado índices pluviométricos acima da média histórica esperada para o mês, que é de 194 mm em Salvador, porém, até esta segunda-feira, já registrou 235,4 mm.

“Estamos acima do que já era esperado para o mês. Não havia nenhuma característica especificando que estaríamos acima esse ano, entretanto, tivemos um valor razoável acima do que estava esperado”, avaliou Pugliese.

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, também comentou a persistência das chuvas. Segundo ele, o comportamento atípico tem exigido atenção da Defesa Civil.

“Salvador, notadamente nos meses de março, abril, maio e junho, sempre tem registros de chuvas muito intensas. Maio deste ano não foi diferente; tivemos um dos meses mais chuvosos da história da nossa cidade. Agora, imaginávamos que, com a chegada do inverno, teríamos um pouco mais de trégua, o que evidentemente não aconteceu. Todos os dias, mesmo no inverno, registramos acumulados, pelo menos nas madrugadas e no início das manhãs, com algumas tréguas e aberturas de sol em determinados momentos”, destacou Macedo.

Segundo Sosthenes, a Codesal mantém equipes de plantão 24 horas por dia, tanto no Centro de Monitoramento e Alerta (Semadec), quanto nas ruas da cidade, com ações preventivas e de resposta. “Temos meteorologista, oceanógrafo, engenheiro civil, engenheiro de segurança, eletricista, estatísticos, todos monitorando e alertando a população. Nas ruas, nossas equipes de engenheiros, arquitetos e geólogos realizam vistorias para garantir a segurança da população nos territórios de risco”, afirmou o diretor.

Monitoramento contínuo

A previsão é baseada em um sistema de monitoramento contínuo da Codesal, que conta com estações espalhadas por toda a cidade e acompanhamento em tempo real por satélites. Segundo o oceanógrafo, esse aparato permite à Defesa Civil mapear a movimentação das nuvens e gerar previsões mais precisas.

“A Codesal faz esse monitoramento através de diversas estações que temos espalhadas ao longo de toda a cidade. E, além disso, temos um monitoramento em tempo real dos satélites. A gente consegue mapear e analisar como é a movimentação das nuvens, dessa forma gerando a melhor previsão possível pra cidade”, afirmou.

“Em qualquer situação de emergência, é muito importante que as pessoas disquem 199 para que a Codesal consiga entrar em contato e entender a situação”, concluiu o oceanógrafo.

Previsão do tempo

De acordo com o Climatempo, esta segunda-feira, 21, será marcada por sol com algumas nuvens e pancadas de chuva passageiras ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar firme. As temperaturas variam entre 21°C (mínima) e 27°C (máxima).

Para a terça-feira, 22, a previsão é de sol com chuva pela manhã e diminuição da nebulosidade ao longo da tarde. À noite, o céu deve apresentar poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima, 27°C.

Já na quarta-feira, 23, o tempo continua instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o céu fica mais carregado, mas o tempo se mantém firme, com temperaturas entre 21°C e 26°C.