Novas linhas de ônibus aumentam oferta de transporte Campinas de Pirajá

Criação e reativação de linhas de ônibus - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

A oferta de transporte público em Campinas de Pirajá foi ampliado em 2025. Com mais de 20 itinerários já existentes, além da criação e reativação de linhas de ônibus, a população conta com um ponto de ônibus em frente à estação de metrô Campinas, na BR-324, que funciona desde 2023.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), mais de 20 itinerários que ligam Campinas de Pirajá a diferentes regiões da cidade já utilizam o ponto de integração em frente à estação do metrô, entre eles linhas que conectam diretamente aos terminais de Pituaçu, Mussurunga, Águas Claras, Ribeira, Iguatemi e Fazenda Grande do Retiro.

Em 2025, foi reativada a linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, ampliando o atendimento também nesta localidade. Além disso, a pasta criou a linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que passará a circular junto com a abertura da estação de ônibus que é administrada pela gestão estadual.

Linhas que atendem a Estação Metrô Campinas:

0203 – Terminal Pituaçú x Ribeira

0310 – Aeroporto x Barroquinha

0331 – Itapuã x Fazenda Grande do Retiro

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1321 – São Marcos x Barroquinha

1324 – Sete de Abril x Estação Pirajá

1328 – Estação Mussurunga x Estação Pirajá

1338 – Vila Canária x Estação Pirajá

1367 – Pau da Lima x Campo Grande/Barra

1383 – Creche x Estação Pirajá

1397 – Canabrava x Estação Pirajá

1399 – Jardim Cajazeiras x Estação Pirajá

1399-01 – Dom Avelar x Estação Pirajá

1403 – Cajazeiras 11 x Ribeira

1419 – Boca da Mata x Shopping da Bahia

1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira (reativada em 2025)

1521-01 – Pirajá/Rua Nova x Estação Pirajá (via BR 324)

1636 – Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio (via BR 324)

1671 – Paripe x Iguatemi

1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi

1706 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)

1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via BR 324)