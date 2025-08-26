SALVADOR
Novas linhas de ônibus aumentam oferta de transporte Campinas de Pirajá
Mais de 20 itinerários ligam o bairro a diferentes regiões da cidade
Por Redação
A oferta de transporte público em Campinas de Pirajá foi ampliado em 2025. Com mais de 20 itinerários já existentes, além da criação e reativação de linhas de ônibus, a população conta com um ponto de ônibus em frente à estação de metrô Campinas, na BR-324, que funciona desde 2023.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), mais de 20 itinerários que ligam Campinas de Pirajá a diferentes regiões da cidade já utilizam o ponto de integração em frente à estação do metrô, entre eles linhas que conectam diretamente aos terminais de Pituaçu, Mussurunga, Águas Claras, Ribeira, Iguatemi e Fazenda Grande do Retiro.
Em 2025, foi reativada a linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, ampliando o atendimento também nesta localidade. Além disso, a pasta criou a linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que passará a circular junto com a abertura da estação de ônibus que é administrada pela gestão estadual.
Linhas que atendem a Estação Metrô Campinas:
0203 – Terminal Pituaçú x Ribeira
0310 – Aeroporto x Barroquinha
0331 – Itapuã x Fazenda Grande do Retiro
1317 – Pau da Lima x Barroquinha
1321 – São Marcos x Barroquinha
1324 – Sete de Abril x Estação Pirajá
1328 – Estação Mussurunga x Estação Pirajá
1338 – Vila Canária x Estação Pirajá
1367 – Pau da Lima x Campo Grande/Barra
1383 – Creche x Estação Pirajá
1397 – Canabrava x Estação Pirajá
1399 – Jardim Cajazeiras x Estação Pirajá
1399-01 – Dom Avelar x Estação Pirajá
1403 – Cajazeiras 11 x Ribeira
1419 – Boca da Mata x Shopping da Bahia
1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira (reativada em 2025)
1521-01 – Pirajá/Rua Nova x Estação Pirajá (via BR 324)
1636 – Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio (via BR 324)
1671 – Paripe x Iguatemi
1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi
1706 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)
1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via BR 324)
