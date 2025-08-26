Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Novas linhas de ônibus aumentam oferta de transporte Campinas de Pirajá

Mais de 20 itinerários ligam o bairro a diferentes regiões da cidade

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 8:16 h
Criação e reativação de linhas de ônibus
Criação e reativação de linhas de ônibus -

A oferta de transporte público em Campinas de Pirajá foi ampliado em 2025. Com mais de 20 itinerários já existentes, além da criação e reativação de linhas de ônibus, a população conta com um ponto de ônibus em frente à estação de metrô Campinas, na BR-324, que funciona desde 2023.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), mais de 20 itinerários que ligam Campinas de Pirajá a diferentes regiões da cidade já utilizam o ponto de integração em frente à estação do metrô, entre eles linhas que conectam diretamente aos terminais de Pituaçu, Mussurunga, Águas Claras, Ribeira, Iguatemi e Fazenda Grande do Retiro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Preço de carro usado despenca na Bahia e anima consumidores de Salvador
Ônibus batem de frente e deixam quatro feridos em Salvador; veja vídeo
Semana em Salvador terá pancadas de chuva e sol entre nuvens

Em 2025, foi reativada a linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, ampliando o atendimento também nesta localidade. Além disso, a pasta criou a linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que passará a circular junto com a abertura da estação de ônibus que é administrada pela gestão estadual.

Linhas que atendem a Estação Metrô Campinas:

0203 – Terminal Pituaçú x Ribeira

0310 – Aeroporto x Barroquinha

0331 – Itapuã x Fazenda Grande do Retiro

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1321 – São Marcos x Barroquinha

1324 – Sete de Abril x Estação Pirajá

1328 – Estação Mussurunga x Estação Pirajá

1338 – Vila Canária x Estação Pirajá

1367 – Pau da Lima x Campo Grande/Barra

1383 – Creche x Estação Pirajá

1397 – Canabrava x Estação Pirajá

1399 – Jardim Cajazeiras x Estação Pirajá

1399-01 – Dom Avelar x Estação Pirajá

1403 – Cajazeiras 11 x Ribeira

1419 – Boca da Mata x Shopping da Bahia

1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira (reativada em 2025)

1521-01 – Pirajá/Rua Nova x Estação Pirajá (via BR 324)

1636 – Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio (via BR 324)

1671 – Paripe x Iguatemi

1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi

1706 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)

1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via BR 324)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campinas de piraja ônibus transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Criação e reativação de linhas de ônibus
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Criação e reativação de linhas de ônibus
Play

Mães acusam INSS de ‘crueldade’ em reavaliações de crianças com deficiência

Criação e reativação de linhas de ônibus
Play

Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador

Criação e reativação de linhas de ônibus
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

x