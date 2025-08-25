Menu
ACIDENTE

Ônibus batem de frente e deixam quatro feridos em Salvador; veja vídeo

Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros no local

Por Leilane Teixeira

25/08/2025 - 18:36 h
Quatro pessoas ficaram feriadas após dois ônibus coliderem na tarde desta segunda-feira, na Ladeira do Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Segundo a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), os veículos faziam as linhas:

  • 0221 – Ribeira x Fazenda Garcia
  • 1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação.

Os coletivos baterem de frente e todas as vítimas estavam no coletivo que operava a linha 0221. Segundo o motorista da linha, o acidente teria ocorrido porque o veículo perdeu o freio ao descer a ladeira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.

Os dois coletivos foram recolhidos para o pátio e passarão por perícia antes de serem liberados para manutenção.

Estado de saúde

Não se sabe ainda o estado de saúde das vítimas e nem foi revelada a identidade delas.

Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, é possível ver os dois ônibis no momento exato do acidente. A parte frontal ficou totalmemte destruída.

