ACIDENTE
Ônibus batem de frente e deixam quatro feridos em Salvador; veja vídeo
Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros no local
Por Leilane Teixeira
Quatro pessoas ficaram feriadas após dois ônibus coliderem na tarde desta segunda-feira, na Ladeira do Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador.
Segundo a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), os veículos faziam as linhas:
- 0221 – Ribeira x Fazenda Garcia
- 1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação.
Os coletivos baterem de frente e todas as vítimas estavam no coletivo que operava a linha 0221. Segundo o motorista da linha, o acidente teria ocorrido porque o veículo perdeu o freio ao descer a ladeira.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.
Os dois coletivos foram recolhidos para o pátio e passarão por perícia antes de serem liberados para manutenção.
Estado de saúde
Não se sabe ainda o estado de saúde das vítimas e nem foi revelada a identidade delas.
Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, é possível ver os dois ônibis no momento exato do acidente. A parte frontal ficou totalmemte destruída.
