Ônibus batem de frente e deixam quatro feridos em Salvador; veja vídeo

Os coletivos baterem de frente e todas as vítimas estavam no coletivo que operava a linha 0221 - Foto: Redes sociais

Quatro pessoas ficaram feriadas após dois ônibus coliderem na tarde desta segunda-feira, na Ladeira do Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Segundo a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), os veículos faziam as linhas:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

0221 – Ribeira x Fazenda Garcia

1511 – Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação.

Os coletivos baterem de frente e todas as vítimas estavam no coletivo que operava a linha 0221. Segundo o motorista da linha, o acidente teria ocorrido porque o veículo perdeu o freio ao descer a ladeira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.

Os dois coletivos foram recolhidos para o pátio e passarão por perícia antes de serem liberados para manutenção.

Estado de saúde

Não se sabe ainda o estado de saúde das vítimas e nem foi revelada a identidade delas.



Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, é possível ver os dois ônibis no momento exato do acidente. A parte frontal ficou totalmemte destruída.