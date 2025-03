'Noviças' fazem ritual inusitado de boas-vindas da folia: “Purificar"

Amigas levam alegria e irreverência para o pré-Carnaval de Salvador - Foto: Luiz Almeida

O Habeas Copos faz os foliões vestirem as fantasias mais inusitadas para que possam curtir a folia. Nesta quarta-feira, 26, as “noviças entraram no circuito Sérgio Bezerra com um desejo: abençoar a festa.

“A ideia é da gente vir purificar e benzer o Carnaval, preparar o Carnaval. Então nós viemos pedir licença e abençoar os foliões para o Carnaval de 2025”, disse Cláudia Rosa, que juntamente com 20 mulheres fez a alegria de quem passava pelo bloquinho.

A organizadora do bloco de amigas declarou que o desfile das noviças é feito há três anos.

“Agora todo ano a gente vem abrir o Carnaval! Já virou tradição”, garantiu a foliã.

Folião foi para a avenida fantasiado de Fernanda Torres, atriz que concorre ao Oscar | Foto: Luiz Almeida

No pré-Carnaval de Salvador, que acontece há quase 50 anos, tem fantasias de todos os jeitos e cores, como fadas, diabinho, policiais, marinheiros, entre outras. Mas uma que chama a atenção de todo mundo é a de Fernanda Torres. A homenagem à atriz é pela disputa dela pelo Oscar.