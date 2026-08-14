Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo a idosos neste sábado

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Idosos a partir de 60 anos terão atendimento exclusivo do SAC neste sábado, 15, para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte do Projeto Cidadão 60+, que oferece atendimento específico para esse público nos postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), no interior do Estado e no SAC Móvel.

O atendimento será realizado no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita por meio do call center, pelos telefones (71) 4020-5353, para ligações de celular, ou 0800 071 5353, para chamadas de telefone fixo.

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A ação é exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O objetivo é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público.

Nova Carteira de Identidade Nacional

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada, também é preciso levar uma cópia.

A CIN permite ainda incluir informações relacionadas a condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também podem ser registrados dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.

A nova identidade possui uma versão digital, que ficará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento físico conta com um QR Code que permite verificar a autenticidade e os dados.

A validade da CIN varia de acordo com a faixa etária:

De 0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos;

De 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

Acima de 60 anos: validade indeterminada.

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