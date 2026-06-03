Novo terminal de ônibus começa a operar em Salvador e afeta linhas da Lapa

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A ativação de um novo terminal de ônibus neste sábado, 6, alterará o esquema do transporte público em bairros como Rio Sena e Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O Terminal Mané Dendê iniciará suas operações em fase assistida. Esse modelo permite que as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acompanhem de perto o fluxo de passageiros e realizem ajustes operacionais imediatos, caso necessário.

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Com a abertura do novo espaço, as linhas de ônibus que ligam a região à Estação da Lapa passarão a utilizar o equipamento como base principal. Por conta disso, os itinerários receberão novos códigos e nomenclaturas informativas nos letreiros. O antigo Terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente.

Novo Terminal Mané Dendê - Foto: Divulgação | Semob

Como funcionará o novo esquema de linhas

As duas novas linhas criadas pela Semob partirão diretamente do Terminal Mané Dendê, farão uma parada programada no terminal do Alto da Terezinha e, em seguida, darão continuidade aos seus respectivos trajetos com destino ao centro da cidade.

O Terminal de Rio Sena não será totalmente desativado, permanecendo em operação parcial para garantir o atendimento nos horários de pico da manhã.