Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Novo terminal de ônibus começa a operar em Salvador e afeta linhas da Lapa

Veja as linhas afetadas e seus novos horários

Gustavo Zambianco
Por
Imagem ilustrativa da imagem Novo terminal de ônibus começa a operar em Salvador e afeta linhas da Lapa
Foto: Divulgação | Semob

A ativação de um novo terminal de ônibus neste sábado, 6, alterará o esquema do transporte público em bairros como Rio Sena e Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O Terminal Mané Dendê iniciará suas operações em fase assistida. Esse modelo permite que as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acompanhem de perto o fluxo de passageiros e realizem ajustes operacionais imediatos, caso necessário.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a abertura do novo espaço, as linhas de ônibus que ligam a região à Estação da Lapa passarão a utilizar o equipamento como base principal. Por conta disso, os itinerários receberão novos códigos e nomenclaturas informativas nos letreiros. O antigo Terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente.

Novo Terminal Mané Dendê
Novo Terminal Mané Dendê - Foto: Divulgação | Semob

Como funcionará o novo esquema de linhas

As duas novas linhas criadas pela Semob partirão diretamente do Terminal Mané Dendê, farão uma parada programada no terminal do Alto da Terezinha e, em seguida, darão continuidade aos seus respectivos trajetos com destino ao centro da cidade.

Leia Também:

SALVADOR

Salvador deve enfrentar mais dias de chuva no feriadão; veja previsão
Salvador deve enfrentar mais dias de chuva no feriadão; veja previsão imagem

POLÍCIA

Casal é preso por usar carrinho de queijo coalho para vender drogas em Salvador
Casal é preso por usar carrinho de queijo coalho para vender drogas em Salvador imagem

POLÍCIA

Homem é morto durante madrugada de tiroteio intenso em Tancredo Neves
Homem é morto durante madrugada de tiroteio intenso em Tancredo Neves imagem

O Terminal de Rio Sena não será totalmente desativado, permanecendo em operação parcial para garantir o atendimento nos horários de pico da manhã.

  • Linha 1676-02 (Rio Sena x Lapa): Continuará partindo do antigo final de linha do bairro para reforçar o atendimento nos primeiros horários do dia. Nos dias úteis, serão realizadas três viagens matutinas (às 4h30, 5h e 5h30). Aos sábados, os coletivos saem às 5h15 e 6h. Não haverá operação desta linha aos domingos.
  • Linhas de atendimento expandido: Os roteiros 1633-03 (Rio Sena x Ondina) e 1633-08 (Mirantes de Periperi x Ondina) também seguem iniciando suas viagens no final de linha de Rio Sena, ampliando a oferta de assentos e garantindo o deslocamento dos moradores da localidade em direção à orla.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

ônibus Salvador transporte publico

Relacionadas

Mais lidas