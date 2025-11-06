SALVADOR
Obras de viaduto alteram trânsito na Avenida ACM a partir desta quinta
Intervenção faz parte do projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves
Por Victoria Isabel
O trânsito na Avenida ACM sofrerá alterações a partir desta quinta-feira, 6, devido às obras do novo Viaduto Antônio Linhares, na região do Shopping da Bahia.
A Prefeitura de Salvador iniciará por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito (Transalvador), uma operação de lançamento de vigas metálicas no local. A Intervenção faz parte do projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.
Alterações no tráfego
As alterações no tráfego começam na quinta, a partir das 22h, com interdição total do trânsito e desvio em frente à Igreja Universal, além de outro bloqueio na descida do viaduto do BRT em frente ao Shopping da Bahia. As mudanças serão necessárias para a montagem de um guindaste de 500 toneladas.
A previsão é de que a circulação de veículos seja liberada às 5h da sexta-feira, 7, porém três faixas da Avenida ACM permanecerão interditadas durante o dia para veículos vindos da Av. Bonocô por causa do guindaste posicionado na pista.
Ainda na noite de sexta, às 22h, a interdição será retomada na descida do viaduto do BRT em frente ao Shopping da Bahia, para a montagem de dois guindastes, de 500 e 450 toneladas. A liberação está prevista para as 5h do sábado, 8, porém com três faixas da ACM permanecendo bloqueadas, devido à presença dos guindastes na pista.
Também no sábado, a partir das 20h15, ocorrerá a interdição total do trânsito e desvio em frente à Ford, e na faixa de descida do viaduto do BRT. Já às 22h, a pista do BRT será totalmente interditada, para o içamento e montagem das vigas do viaduto.
As alterações permanecerão durante todo o domingo, 9, com previsão de liberação de todas as vias às 5h da próxima segunda-feira, 10.
A opção de tráfego para quem vem das avenidas Bonocô e Barros Reis e da Via Expressa é seguir pela BR-324 e Av. Luis Eduardo Magalhães. Quem vem do Rio Vermelho e da Pituba poderá transitar pelas vias marginais da Av. ACM.
Leia Também:
Agentes de trânsito e transporte vão intensificar a atuação na região para orientar condutores, pedestres e passageiros. A sinalização também vai ser reforçada para informar os cidadãos sobre as intervenções.
De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o Viaduto Antônio Linhares integra um conjunto de obras estruturantes que a Prefeitura vem realizando no entorno, dentro do projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.
"O conjunto inclui o mergulho da Tancredo Neves com a Magalhães Neto, a duplicação da ligação entre a Paralela e o Iguatemi e o viaduto Duda Mendonça, além do fechamento do acesso em frente à atual Rodoviária", explicou.
Viaduto Antônio Linhares
O novo Viaduto Antônio Linhares deve ser concluído até janeiro de 2026, conforme previsão do prefeito Bruno Reis. "São obras fundamentais para a mobilidade urbana, pensadas para equilibrar diversas tipologias de transporte e melhorar o fluxo viário em uma região marcada pelo crescimento acelerado e pela presença de múltiplos modais", completou o secretário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes