HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Com investimento de R$142 milhões, nova sede do DPT será construída em 20 meses

O novo local funcionará na área central do Complexo Doutora Maria Thereza de Medeiros Pacheco

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 9:28 h
Novo equipamento tem prazo de execução de 20 meses
Novo equipamento tem prazo de execução de 20 meses

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) publicou na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia desta quarta-feira, 5, a licitação para construção da nova sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT), conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

O novo local funcionará na área central do Complexo Doutora Maria Thereza de Medeiros Pacheco, na Avenida Centenário, em Salvador. O investimento estimado em R$ 142,6 milhões.

A obra contempla a implantação de um edifício moderno, sustentável e integrado, reunindo em um só espaço todas as diretorias e laboratórios da instituição.

O novo equipamento será construído em parceria com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e tem prazo de execução de 20 meses. O prédio integrará:

  • Diretorias Geral, do Interior, de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
  • Serviço de Verificação de Óbito (SVO)
  • Instituto Médico Legal (IML)
  • Serviço de inteligência
Nova sede do DPT
Nova sede do DPT | Foto: Divulgação/Conder

De acordo com José Trindade, presidente da Conder, "a licitação publicada hoje pela Conder prevê a modalidade de contratação integrada, o que permitirá maior agilidade no cronograma e otimização de custos, assegurando a entrega de um equipamento estratégico para o fortalecimento da segurança pública e da perícia criminal na Bahia. Será mais uma obra do Governo do Estado com o padrão de qualidade da Conder”. O edital de licitação e seus anexos estarão disponíveis no site da Conder a partir da próxima sexta-feira, 7.

Carbono Oculto: 49 postos ligados ao PCC são interditados no Nordeste
Mais de 400 celulares roubados são devolvidos em Salvador; saiba onde
Sete líderes do CV vão para prisões federais após megaoperação no Rio

Modernização do DPT

De acordo com a Conder, o projeto segue as mais modernas diretrizes de sustentabilidade e inovação em edificações públicas, com climatização em água gelada, energia fotovoltaica, reuso de água pluvial e tratamento especial de efluentes dos setores laboratoriais e necrotéricos.

Também está prevista a certificação nacional e internacional dos laboratórios, garantindo padrões de qualidade e segurança compatíveis com os melhores centros forenses do país.

A estrutura da nova sede contará com cinco pavimentos, distribuídos entre áreas administrativas, laboratórios, necrotérios, auditórios e espaços de atendimento ao público. O subsolo abrigará recepção e estacionamento com 166 vagas cobertas.

Imagem ilustrativa da imagem Com investimento de R$142 milhões, nova sede do DPT será construída em 20 meses

O pavimento térreo reunirá setores como o Serviço VIVER, ouvidoria, cartório, protocolo, SVO e IML, entre outros. Já os pavimentos superiores abrigarão as diretorias e laboratórios do LCPT e ICCV, além de salas multiuso, um refeitório para 128 pessoas e um rooftop com auditório.

Durante a execução das obras, as atividades do DPT não serão interrompidas, tendo em vista que a atual sede do órgão, que também funciona no Complexo Doutora Maria Thereza de Medeiros Pacheco, não passará por intervenções físicas neste momento.

Ver todas

x