HOME > SAÚDE
SOLIDARIEDADE

Baixo estoque de plaquetas: banco de sangue mobiliza doadores

População é convidada a colaborar para reforçar estoques críticos e salvar vidas

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 18:15 h
Estoque de plaquetas em baixa
Estoque de plaquetas em baixa

O GSH Banco de Sangue de Salvador acendeu o sinal de alerta e segue em estado de atenção quanto ao baixo nível no estoque de plaquetas. A instituição informou que os estoques estão muito abaixo do ideal e pede, com urgência, a colaboração da população para reforçar as doações.

Para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de plaquetas - componentes do sangue essenciais para a coagulação - o GSH está realizando uma campanha de doação. As plaquetas são indispensáveis no tratamento de pacientes com câncer, doenças hematológicas, além de situações que envolvem cirurgias complexas, traumas e dengue hemorrágica. A falta desse componente pode causar sangramentos graves e comprometer a recuperação dos pacientes.

Quem pode doar

Para se tornar doador de plaquetas, é necessário primeiro fazer uma doação de sangue comum. Depois disso, o voluntário pode se candidatar à doação por aférese, passando por uma triagem específica. Se aprovado, ele poderá ser convocado cerca de um mês depois para a coleta, que dura em média 90 minutos. Esse tipo de doação pode ser repetido mensalmente.

O GSH Banco de Sangue de Salvador atende todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. A unidade fica na Avenida São Rafael, 2152, bairro São Marcos, dentro do Hospital São Rafael, e oferece estacionamento gratuito para os doadores.

Serviço

  • GSH Banco de Sangue de Salvador – Unidade Hospital São Rafael
  • Avenida São Rafael, 2152 – São Marcos
  • (71) 3281-6295 | WhatsApp: (71) 99718-8708
  • Atendimento: todos os dias, das 7h às 18h
  • Estacionamento gratuito

