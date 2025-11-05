SOLIDARIEDADE
Baixo estoque de plaquetas: banco de sangue mobiliza doadores
População é convidada a colaborar para reforçar estoques críticos e salvar vidas
Por Redação
O GSH Banco de Sangue de Salvador acendeu o sinal de alerta e segue em estado de atenção quanto ao baixo nível no estoque de plaquetas. A instituição informou que os estoques estão muito abaixo do ideal e pede, com urgência, a colaboração da população para reforçar as doações.
Para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de plaquetas - componentes do sangue essenciais para a coagulação - o GSH está realizando uma campanha de doação. As plaquetas são indispensáveis no tratamento de pacientes com câncer, doenças hematológicas, além de situações que envolvem cirurgias complexas, traumas e dengue hemorrágica. A falta desse componente pode causar sangramentos graves e comprometer a recuperação dos pacientes.
Quem pode doar
Para se tornar doador de plaquetas, é necessário primeiro fazer uma doação de sangue comum. Depois disso, o voluntário pode se candidatar à doação por aférese, passando por uma triagem específica. Se aprovado, ele poderá ser convocado cerca de um mês depois para a coleta, que dura em média 90 minutos. Esse tipo de doação pode ser repetido mensalmente.
O GSH Banco de Sangue de Salvador atende todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. A unidade fica na Avenida São Rafael, 2152, bairro São Marcos, dentro do Hospital São Rafael, e oferece estacionamento gratuito para os doadores.
Leia Também:
Serviço
- GSH Banco de Sangue de Salvador – Unidade Hospital São Rafael
- Avenida São Rafael, 2152 – São Marcos
- (71) 3281-6295 | WhatsApp: (71) 99718-8708
- Atendimento: todos os dias, das 7h às 18h
- Estacionamento gratuito
