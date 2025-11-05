ESPORTES
Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo
No vídeo é possível ver os limpadores utilizando o material para jogar o lixo dentro do caminhão
Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, onde três garis de Salvador utilizam uma bandeira do Esporte Clube Vitória para recolher o lixo das ruas e os colocar dentro do caminhão.
Nas imagens é possível reparar que os trabalhadores seguram a bandeira do time cheia de resíduos e a utilizam para lançar os mesmos para dentro do caminhão de coleta. A princípio não aparenta ser um material do Vitória, porém com o decorrer das imagens, o emblema do rubro-negro fica bem visível.
O registro foi feito por um morador que passava próximo ao local e rapidamente viralizou nas redes sociais.
Vitória joga hoje
O rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira, 5, às 19h recebendo o Internacional em casa, no Barradão. O jogo é valido pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. O Vitória tenta se recuperar depois de duas derrotas seguidas.
Atualmente o leão da barra está na 17ª posição, dentro do Z4, somente a 2 pontos atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
