HOME > ESPORTES
ESPORTES

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

No vídeo é possível ver os limpadores utilizando o material para jogar o lixo dentro do caminhão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 17:51 h
Garis são flagrados jogando lixo com a bandeira do Vitória
Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, onde três garis de Salvador utilizam uma bandeira do Esporte Clube Vitória para recolher o lixo das ruas e os colocar dentro do caminhão.

Nas imagens é possível reparar que os trabalhadores seguram a bandeira do time cheia de resíduos e a utilizam para lançar os mesmos para dentro do caminhão de coleta. A princípio não aparenta ser um material do Vitória, porém com o decorrer das imagens, o emblema do rubro-negro fica bem visível.

O registro foi feito por um morador que passava próximo ao local e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Leia Também:

Vitória x Inter: o que os números dizem sobre a "decisão" no Barradão
Vitória divulga relacionados para decisão contra o Internacional
"Ceni ainda vai assumir a Seleção", opina comentarista da Globo
Sem titular, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG

Veja o vídeo

Vitória joga hoje

O rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira, 5, às 19h recebendo o Internacional em casa, no Barradão. O jogo é valido pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. O Vitória tenta se recuperar depois de duas derrotas seguidas.

Atualmente o leão da barra está na 17ª posição, dentro do Z4, somente a 2 pontos atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

