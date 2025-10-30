Ônibus elétrico será testado no Centro Histórico de Salvador

Histórico da cidade. O lançamento da linha ocorrerá às 9h - Foto: Divulgação Semob

Inicia nesta sexta-feira, 31, os testes de uma linha experimental com ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande.

Segundo a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (SEMOB), a iniciativa faz parte dos esforços da gestão municipal para promover mobilidade sustentável e modernizar o transporte público, além de reforçar o conjunto de ações de revitalização do Centro Histórico da cidade.

O lançamento da linha ocorrerá às 9h, com a presença da vice-prefeita Ana Paula Matos, do secretário de Mobilidade Pablo Souza e outras autoridades municipais.

Trajeto e horários

A linha E012 terá seu ponto final na Rua das Vassouras e passará por importantes pontos do Centro Histórico, como:

Praça da Sé (ponto provisório de embarque e desembarque)

Rua da Ajuda

Carlos Gomes

Largo do Campo Grande

O retorno será feito pela Avenida Sete de Setembro e Rua Chile. A operação ocorrerá das 7h às 20h em dias úteis e das 7h às 13h aos sábados, sem circulação aos domingos.

A tarifa será R$ 5,60, com pagamento exclusivo via bilhete eletrônico, sendo disponibilizada equipe da Integra para orientar e fornecer cartões aos usuários.

Modernização e sustentabilidade

Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o teste representa um passo importante para modernizar o transporte público e tornar a mobilidade mais limpa, silenciosa e confortável.

“Estamos testando novas tecnologias que vão ajudar a planejar o futuro da mobilidade em Salvador, de forma integrada e sustentável”, afirmou.

O trajeto foi escolhido devido ao intenso fluxo de pessoas, incluindo:

moradores;

turistas;

trabalhadores;

frequentadores de equipamentos culturais religiosos históricos.

A linha reforça as ações de valorização do Centro Histórico, que incluem requalificação do Elevador Lacerda, do Plano Inclinado Gonçalves, da Praça Maria Felipa, do Mercado Modelo, da Casa da Música e de outros espaços culturais.

Objetivos do teste e impactos esperados

O teste tem duração prevista de 30 dias, integrando o Fórum Baiano dos Secretários de Mobilidade, que permite a diversas cidades do estado avaliar veículos elétricos em diferentes condições de tráfego e relevo. Além de Salvador, participam cidades como Jequié, Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Camaçari e Feira de Santana.

A avaliação permitirá à Prefeitura decidir sobre a implantação de linhas permanentes de ônibus elétricos no Centro Histórico, oferecendo uma opção de transporte mais eficiente e sustentável, além de fortalecer o turismo na região, especialmente no início da temporada de cruzeiros e durante as festas de fim de ano.

Sobre o ônibus elétrico

A linha será operada pelo modelo Azure 9, da montadora TEVX Higer, com 9 metros de comprimento. Entre os recursos do veículo estão:

Ar-condicionado elétrico

Vidros com proteção UV

Portas USB nos bancos e balaústres

Piso baixo e sistema de ajoelhamento, facilitando embarque de idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pais com carrinhos de bebê

O ônibus elétrico reforça o compromisso da Prefeitura de Salvador com transporte público sustentável, redução de emissões de poluentes e melhoria da experiência dos usuários.