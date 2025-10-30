Carnaval: Ambev e MTE firmam acordo por melhores condições de trabalho

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores - Foto: Allexandre Silva / MTE

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reuniu nesta terça-feira, 28, em Brasília, com representantes da Ambev para tratar da adesão da empresa ao Pacto Intergovernamental pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador, iniciativa que será lançada oficialmente no início de novembro.

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governos, trabalhadores e empresas privadas, assegurando melhores condições de trabalho, proteção social e valorização profissional para quem atua na maior festa popular do Brasil.

Durante o encontro, Luiz Marinho destacou que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vem promovendo pactos semelhantes em diversas áreas, com foco na erradicação de práticas precárias.

“Nosso papel não é apenas resgatar trabalhadores em situações degradantes, mas impedir que isso continue acontecendo. O Pacto pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador é um passo importante nessa direção”, afirmou o ministro.

Compromisso com o trabalho digno

O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia, agradeceu o convite do MTE e destacou a importância da parceria. “É uma oportunidade de somar esforços e contribuir para um Carnaval mais seguro e digno para todos os trabalhadores”, disse.

A empresa, uma das maiores patrocinadoras do Carnaval soteropolitano, deve integrar as ações de conscientização e qualificação profissional promovidas pelo Pacto.

Mais de 20 mil trabalhadores envolvidos na festa

De acordo com o secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda, Magno Lavigne, cerca de 20 mil profissionais, entre vendedores ambulantes, catadores e cordeiros, atuam diretamente nas atividades do Carnaval de Salvador.

O Pacto pretende oferecer capacitação, inclusão produtiva e melhoria de renda, valorizando o trabalho e promovendo segurança e dignidade.

Participantes da reunião

Além do ministro Luiz Marinho, participaram do encontro representantes do MTE e da Ambev, incluindo:

Luiz Felipe Brandão de Mello, secretário de Inspeção do Trabalho;

Lorena Arruda, diretora do Departamento de Fiscalização do Trabalho;

Magno Lavigne, secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda;

Rodrigo João Pacheco Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev;

Larissa Menezes, diretora de Relações Corporativas;

Mariana Torres, diretora Jurídica;

Fernanda Gomes, gerente de Eventos.

Objetivos do Pacto pelo Trabalho Decente

Promover práticas sustentáveis e ambientes de trabalho seguros e justos;

Incentivar geração de emprego e qualificação profissional;

Garantir dignidade, inclusão e prevenção de abusos trabalhistas;

Estimular ações personalizadas voltadas a vendedores ambulantes e catadores.

O lançamento do Pacto pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador reforça o compromisso do governo federal e do setor privado em tornar a festa mais segura, justa e sustentável para todos os trabalhadores.