Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Carnaval: Ambev e MTE firmam acordo por melhores condições de trabalho

Encontro reuniu empresários e represenanteso governo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/10/2025 - 19:01 h | Atualizada em 30/10/2025 - 20:25
O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores
O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores -

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reuniu nesta terça-feira, 28, em Brasília, com representantes da Ambev para tratar da adesão da empresa ao Pacto Intergovernamental pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador, iniciativa que será lançada oficialmente no início de novembro.

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governos, trabalhadores e empresas privadas, assegurando melhores condições de trabalho, proteção social e valorização profissional para quem atua na maior festa popular do Brasil.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o encontro, Luiz Marinho destacou que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vem promovendo pactos semelhantes em diversas áreas, com foco na erradicação de práticas precárias.

“Nosso papel não é apenas resgatar trabalhadores em situações degradantes, mas impedir que isso continue acontecendo. O Pacto pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador é um passo importante nessa direção”, afirmou o ministro.

Leia Também:

BRT de Salvador: Estação Pirajá será ponto de partida para Orla e Gal Costa
Ex-ministro da Segurança minimiza eficácia de megaoperação no Rio
Iniciativa pioneira na Bahia dará acesso a R$ 2 milhões em emendas

Compromisso com o trabalho digno

O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia, agradeceu o convite do MTE e destacou a importância da parceria. “É uma oportunidade de somar esforços e contribuir para um Carnaval mais seguro e digno para todos os trabalhadores”, disse.

A empresa, uma das maiores patrocinadoras do Carnaval soteropolitano, deve integrar as ações de conscientização e qualificação profissional promovidas pelo Pacto.

Mais de 20 mil trabalhadores envolvidos na festa

De acordo com o secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda, Magno Lavigne, cerca de 20 mil profissionais, entre vendedores ambulantes, catadores e cordeiros, atuam diretamente nas atividades do Carnaval de Salvador.

O Pacto pretende oferecer capacitação, inclusão produtiva e melhoria de renda, valorizando o trabalho e promovendo segurança e dignidade.

Participantes da reunião

Além do ministro Luiz Marinho, participaram do encontro representantes do MTE e da Ambev, incluindo:

  • Luiz Felipe Brandão de Mello, secretário de Inspeção do Trabalho;
  • Lorena Arruda, diretora do Departamento de Fiscalização do Trabalho;
  • Magno Lavigne, secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda;
  • Rodrigo João Pacheco Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev;
  • Larissa Menezes, diretora de Relações Corporativas;
  • Mariana Torres, diretora Jurídica;
  • Fernanda Gomes, gerente de Eventos.

Objetivos do Pacto pelo Trabalho Decente

  • Promover práticas sustentáveis e ambientes de trabalho seguros e justos;
  • Incentivar geração de emprego e qualificação profissional;
  • Garantir dignidade, inclusão e prevenção de abusos trabalhistas;
  • Estimular ações personalizadas voltadas a vendedores ambulantes e catadores.

O lançamento do Pacto pelo Trabalho Decente no Carnaval de Salvador reforça o compromisso do governo federal e do setor privado em tornar a festa mais segura, justa e sustentável para todos os trabalhadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ambev carnaval economia emprego Inclusão social Luiz Marinho Ministério do Trabalho sustentabilidade trabalho decente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores
Play

Praia famosa de Salvador vive polêmica por comércio desordenado

O objetivo do Pacto é fortalecer a cooperação entre governo e trabalhadores
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x