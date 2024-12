Ônibus pega fogo e trânsito é bloqueado na Av. Suburbana

Caso aconteceu na manhã desta terça - Foto: Reprodução

Um ônibus da empresa plataforma pegou fogo na manhã desta terça-feira, 19, em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, a Suburbana. Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram o veículo em chamas e bloqueando a via sentido centro da cidade.

Por causa do ocorrido, a via teve que ser interditada. As chamas também atingiram a fiação. Ainda não há detalhes de como tudo aconteceu. O corpo de Bombeiros já está no local controlando o fogo.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), com a empresa e com a Polícia Militar para colher mais detalhes e aguardar resposta.

Já a Polícia Civil disse não ter localizado nenhuma ocorrência.

O Portal A TARDE ainda entrou em contato com a Coelba para saber se o fornecimento de energia foi afetado.