Ônibus têm rotas alteradas para a Marcha para Jesus em Salvador

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A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou, nesta sexta-feira, 7, que fará uma operação especial que vai afetar o trajeto de diversos ônibuspara atender a população que participará da Marcha para Jesus 2026, que vai acontecer neste sábado, 8, em Salvador.

Por causa do evento, algumas vias entre os bairros de Ondina e Barra terão alterações na circulação, das 15h às 22h, impactando os ônibus que circulam pela região.

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Entenda como será a operação

Durante o evento, as linhas de ônibus que seguem do Rio Vermelho em direção à Barra deverão utilizar rotas alternativas, passando por vias até a retomada do itinerário normal. Conforme a Semob, as vias utilizadas como rotas alternativas serão:

Rua Eurycles de Matos;

Avenida Anita Garibaldi;

Avenida Milton Santos;

Avenida Centenário;

Avenida Princesa Isabel;

Ladeira da Barra;

Corredor da Vitória.

Já as linhas que trafegam da região da Ladeira da Barra e Avenida Princesa Isabel com destino ao Rio Vermelho terão seus itinerários alterados, com desvios para vias como:

Rua Dr.ª Praguer Fróes;

Rua César Zama;

Avenida Sete de Setembro;

Avenida Centenário;

Avenida Anita Garibaldi;

Avenida Oceânica.

Reforço na Estação da Lapa

Para reforçar o atendimento no encerramento do evento, uma frota de apoio será implantada na Estação da Lapa, a partir das 18h, com veículos sendo disponibilizados de forma escalonada, a depender da demanda, informa a secretaria por meio de nota.

Equipes da Semob estarão distribuídas na região para acompanhar a operação, orientar usuários e operadores e realizar os ajustes necessários ao longo da programação.