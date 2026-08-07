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SALVADOR

Ônibus têm rotas alteradas para a Marcha para Jesus em Salvador

Evento vai acontecer neste sábado, 8. Vias entre Ondina e a Barra terão alterações na circulação

Gustavo Zambianco
Por
Ônibus de Salvador funcionarão em esquema especial para Marcha para Jesus 2026
Ônibus de Salvador funcionarão em esquema especial para Marcha para Jesus 2026 - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou, nesta sexta-feira, 7, que fará uma operação especial que vai afetar o trajeto de diversos ônibuspara atender a população que participará da Marcha para Jesus 2026, que vai acontecer neste sábado, 8, em Salvador.

Por causa do evento, algumas vias entre os bairros de Ondina e Barra terão alterações na circulação, das 15h às 22h, impactando os ônibus que circulam pela região.

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Entenda como será a operação

Durante o evento, as linhas de ônibus que seguem do Rio Vermelho em direção à Barra deverão utilizar rotas alternativas, passando por vias até a retomada do itinerário normal. Conforme a Semob, as vias utilizadas como rotas alternativas serão:

  • Rua Eurycles de Matos;
  • Avenida Anita Garibaldi;
  • Avenida Milton Santos;
  • Avenida Centenário;
  • Avenida Princesa Isabel;
  • Ladeira da Barra;
  • Corredor da Vitória.

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Já as linhas que trafegam da região da Ladeira da Barra e Avenida Princesa Isabel com destino ao Rio Vermelho terão seus itinerários alterados, com desvios para vias como:

  • Rua Dr.ª Praguer Fróes;
  • Rua César Zama;
  • Avenida Sete de Setembro;
  • Avenida Centenário;
  • Avenida Anita Garibaldi;
  • Avenida Oceânica.

Reforço na Estação da Lapa

Para reforçar o atendimento no encerramento do evento, uma frota de apoio será implantada na Estação da Lapa, a partir das 18h, com veículos sendo disponibilizados de forma escalonada, a depender da demanda, informa a secretaria por meio de nota.

Equipes da Semob estarão distribuídas na região para acompanhar a operação, orientar usuários e operadores e realizar os ajustes necessários ao longo da programação.

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