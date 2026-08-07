SALVADOR
Ônibus têm rotas alteradas para a Marcha para Jesus em Salvador
Evento vai acontecer neste sábado, 8. Vias entre Ondina e a Barra terão alterações na circulação
A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou, nesta sexta-feira, 7, que fará uma operação especial que vai afetar o trajeto de diversos ônibuspara atender a população que participará da Marcha para Jesus 2026, que vai acontecer neste sábado, 8, em Salvador.
Por causa do evento, algumas vias entre os bairros de Ondina e Barra terão alterações na circulação, das 15h às 22h, impactando os ônibus que circulam pela região.
Entenda como será a operação
Durante o evento, as linhas de ônibus que seguem do Rio Vermelho em direção à Barra deverão utilizar rotas alternativas, passando por vias até a retomada do itinerário normal. Conforme a Semob, as vias utilizadas como rotas alternativas serão:
- Rua Eurycles de Matos;
- Avenida Anita Garibaldi;
- Avenida Milton Santos;
- Avenida Centenário;
- Avenida Princesa Isabel;
- Ladeira da Barra;
- Corredor da Vitória.
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Já as linhas que trafegam da região da Ladeira da Barra e Avenida Princesa Isabel com destino ao Rio Vermelho terão seus itinerários alterados, com desvios para vias como:
- Rua Dr.ª Praguer Fróes;
- Rua César Zama;
- Avenida Sete de Setembro;
- Avenida Centenário;
- Avenida Anita Garibaldi;
- Avenida Oceânica.
Reforço na Estação da Lapa
Para reforçar o atendimento no encerramento do evento, uma frota de apoio será implantada na Estação da Lapa, a partir das 18h, com veículos sendo disponibilizados de forma escalonada, a depender da demanda, informa a secretaria por meio de nota.
Equipes da Semob estarão distribuídas na região para acompanhar a operação, orientar usuários e operadores e realizar os ajustes necessários ao longo da programação.