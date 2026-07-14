MULHER + TECH
ONU Mulheres abre 100 vagas para formação digital gratuita em Salvador
Programa oferece aulas para diversos temas do ambiente digital e suporte às participantes
A ONU Mulheres, entidade da Organização das Nações Unidas dedicada à Igualdade de Gênero e ao Empoderamento das Mulheres, abriu 100 vagas para programa que oferece formação digital gratuita em Salvador.
As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, 19, e integra o projeto Mulher + Tech: Conexão para Novos Começos, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com objetivo de ampliar os conhecimentos na área de tecnologia, fortalecer a autonomia financeira e desenvolver novas habilidades para o mercado de trabalho.
Além de Salvador, o programa será realizado em Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, serão disponibilizadas 1.300 vagas.
Em Salvador, Belo Horizonte, Boa Vista e São Paulo, serão selecionadas 100 participantes por cidade e nas demais capitais, serão oferecidas 150 vagas.
A previsão de início para a formação é em agosto.
Sobre a formação
As aulas serão realizadas em formato híbrido, com dois encontros presenciais e atividades online, incluindo aulas ao vivo e conteúdos que poderão ser acessados a qualquer momento, dando liberdade a aluna para organizar seus horários.
A carga horária esperada e prevista pelo curso é de aproximadamente 5 horas semanais.
Durante o curso, serão abordados temas como:
- Letramento digital;
- Uso da tecnologia no dia a dia;
- Segurança e bem-estar no ambiente digital;
- Direitos das mulheres;
- Empregabilidade e empreendedorismo.
Suporte às participantes
As participantes receberão um suporte completo para acompanhar a formação.
Entre os benefícios estão:
- Chip com acesso à internet por 12 meses;
- Auxílio de R$ 150 para alimentação e deslocamento;
- Espaço para acolhimento de crianças durante os encontros presenciais;
- Acesso a pontos de apoio com computadores e internet nas cidades participantes.
As mulheres que concluírem pelo menos 75% da carga horária do curso receberão ainda um aparelho celular ao final da formação.
Quem pode participar?
O curso é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo aquelas com baixa inclusão digital. Então, moradoras de áreas periféricas, em situação de violência, migrantes, refugiadas ou aquelas com dificuldade de acesso a direitos e serviços digitais podem realizar a inscrição.
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A seleção priorizará candidatas que enfrentam maiores barreiras de acesso à tecnologia, à educação e a oportunidades de desenvolvimento, já que as vagas são limitadas.
Os critérios analisados são com base nas informações de renda e contexto social informadas durante a inscrição.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do formulário até o dia 19 de julho.