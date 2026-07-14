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MULHER + TECH

ONU Mulheres abre 100 vagas para formação digital gratuita em Salvador

Programa oferece aulas para diversos temas do ambiente digital e suporte às participantes

Alice Paulilo
Por
Formação digital gratuita voltada para mulheres em vulnerabilidade
Formação digital gratuita voltada para mulheres em vulnerabilidade - Foto: Magnific / FreePik

A ONU Mulheres, entidade da Organização das Nações Unidas dedicada à Igualdade de Gênero e ao Empoderamento das Mulheres, abriu 100 vagas para programa que oferece formação digital gratuita em Salvador.

As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, 19, e integra o projeto Mulher + Tech: Conexão para Novos Começos, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com objetivo de ampliar os conhecimentos na área de tecnologia, fortalecer a autonomia financeira e desenvolver novas habilidades para o mercado de trabalho.

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Além de Salvador, o programa será realizado em Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, serão disponibilizadas 1.300 vagas.

Em Salvador, Belo Horizonte, Boa Vista e São Paulo, serão selecionadas 100 participantes por cidade e nas demais capitais, serão oferecidas 150 vagas.

A previsão de início para a formação é em agosto.

Sobre a formação

As aulas serão realizadas em formato híbrido, com dois encontros presenciais e atividades online, incluindo aulas ao vivo e conteúdos que poderão ser acessados a qualquer momento, dando liberdade a aluna para organizar seus horários.

A carga horária esperada e prevista pelo curso é de aproximadamente 5 horas semanais.

Durante o curso, serão abordados temas como:

  • Letramento digital;
  • Uso da tecnologia no dia a dia;
  • Segurança e bem-estar no ambiente digital;
  • Direitos das mulheres;
  • Empregabilidade e empreendedorismo.

Suporte às participantes

As participantes receberão um suporte completo para acompanhar a formação.

Entre os benefícios estão:

  • Chip com acesso à internet por 12 meses;
  • Auxílio de R$ 150 para alimentação e deslocamento;
  • Espaço para acolhimento de crianças durante os encontros presenciais;
  • Acesso a pontos de apoio com computadores e internet nas cidades participantes.

As mulheres que concluírem pelo menos 75% da carga horária do curso receberão ainda um aparelho celular ao final da formação.

Quem pode participar?

O curso é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo aquelas com baixa inclusão digital. Então, moradoras de áreas periféricas, em situação de violência, migrantes, refugiadas ou aquelas com dificuldade de acesso a direitos e serviços digitais podem realizar a inscrição.

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A seleção priorizará candidatas que enfrentam maiores barreiras de acesso à tecnologia, à educação e a oportunidades de desenvolvimento, já que as vagas são limitadas.

Os critérios analisados são com base nas informações de renda e contexto social informadas durante a inscrição.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do formulário até o dia 19 de julho.

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Tags

formação digital gratuita ONU Mulheres Salvador

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