Parque Social realiza a 3ª Edição do Mulheres de Impacto

O Parque Social realizará na próxima sexta-feira (28), a 3ª edição do Mulheres de Impacto. O evento que traz como slogan especial “Elas por Todas”, acontece a partir das 13h, no auditório da organização e reunirá mulheres de impacto que irão abordar histórias voltadas à reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Dentre as convidadas, está a vereadora Roberta Caires, que irá falar sobre sua trajetória e conquistas de sucesso.

Estará presente também na troca de diálogo, a Superintendente Executiva da APAE Salvador, Ângela Ventura, dona de uma extensa e sólida carreira. Também estarão presentes, mulheres que contribuem com transformações positivas na vida de outras e na sociedade como, a Primeira Dama de Salvador, Rebeca Cardoso e a Procuradora do Município de Salvador, Lilian Azevedo.

Para a Diretora Geral do Parque Social, Sandra Paranhos, o encontro será uma oportunidade para compartilhar vivências que inspiram e fortalecem mulheres de todas as idades. “É uma honra receber mulheres baianas e de impacto na sociedade, sendo exemplo para outras e que desejam também contribuir com uma sociedade mais digna e justa”, declara.

A programação do evento contará com a interação de quatro jovens aprendizes do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor do Parque Social que estão em formação prática nas secretarias municipais de Salvador. Na ocasião, as estudantes irão dialogar com as convidadas sobre suas atuações em causas sociais. O evento é gratuito e aberto ao público. Não é necessário realizar a inscrição. Basta comparecer no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3202-7100.

Programação:

- Dia: 28 de março

- Horário: 13 às 17h

- Local: auditório do Parque Social

- Aberto ao público

Sobre o Parque Social

O Parque Social é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada a implementar tecnologias sociais de impacto na vida das pessoas e comunidades. A instituição tem como foco programas, projetos e ações que promovem o empreendedorismo social e a participação cidadã.