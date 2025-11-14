Patinetes elétricos chegam à Ribeira com expansão e novas regras

Patinetes elétricos estão disponíveis nas ruas de Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A oferta de mobilidade sustentável em Salvador ganhou um novo impulso nesta sexta-feira, 14. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob) e em parceria com a empresa JET, levou o sistema de patinetes elétricos compartilhados para a Cidade Baixa, ampliando o serviço para a orla da Ribeira.

O trecho atendido vai do Terminal Hidroviário da Travessia Ribeira–Plataforma até a Baixa do Bonfim, incorporando um dos cenários mais movimentados da região ao mapa do modal.

A expansão acrescenta mais de 100 equipamentos ao sistema, fortalecendo o transporte alternativo na capital baiana e oferecendo uma opção ágil e livre de emissão de poluentes. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa acompanha o esforço de Salvador em consolidar políticas de sustentabilidade.

Ele lembrou que a cidade integra o grupo de 11 locais no mundo que conseguiram cortar mais de 30% das emissões de gases de efeito estufa.

“Salvador está entre as 11 cidades do mundo que reduziram em mais de 30% as emissões de gases de efeito estufa. Essa linha reforça nosso compromisso em melhorar o serviço, dando também uma colaboração à sustentabilidade”, destacou.

Além da ampliação, a Semob já prepara ações voltadas ao período de maior movimento. A Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos será lançada ainda em novembro, com foco no uso seguro do modal.

O pacote inclui blitze educativas, atividades coordenadas pela Escola de Direção Segura e reforço nas orientações sobre circulação responsável, medidas voltadas para o aumento previsto nas viagens durante a alta estação.

Segurança

Outra novidade anunciada pela Semob é a limitação de velocidade para novos usuários. A partir de agora, quem fizer o primeiro cadastro no sistema da JET terá a velocidade máxima dos patinetes reduzida para 15 km/h, até completar 15 km percorridos ou cinco viagens realizadas.

Segundo Pablo Souza, a medida busca garantir mais segurança para quem está começando a utilizar o serviço. “Nosso foco é garantir que o uso dos patinetes elétricos seja cada vez mais seguro e responsável. Essa limitação inicial é uma forma de proteger os novos usuários e estimular o uso consciente. Além disso, seguimos com ações educativas e de fiscalização que fortalecem a segurança viária, como as blitze educativas e as escolinhas de condução”, destacou o secretário.

O assessor da JET, Lincoln Silva, ressaltou que a expansão do serviço é resultado do bom diálogo com o poder público e da crescente aceitação do modal pela população. “A ampliação se dá como fruto de um bom diálogo entre nossa empresa e o município, além da grande demanda da população pelo serviço. Isso demonstra que, cada vez mais, o novo modal vem colaborando com o dia a dia da população, em especial nas regiões do Centro a Piatã”, pontuou.

Operação

Desde janeiro, Salvador já conta com cerca de 150 mil usuários cadastrados e teve mais de 465 mil viagens realizadas entre janeiro e setembro. Apenas em outubro, foram 59 mil deslocamentos, o maior volume dos últimos seis meses. Atualmente, a JET opera com 938 patinetes elétricos, todos equipados com GPS, sinalização noturna, sistema de freios, campainha e placa de identificação.

As ações educativas e de fiscalização seguem como prioridade. Somente em setembro, foram realizadas 10,2 mil abordagens, resultando em 1.784 contas bloqueadas e 93 atividades da Escola de Direção Segura. As aulas gratuitas acontecem às sextas e sábados, das 8h às 17h, no Farol da Barra, e aos domingos, das 10h às 14h, na Avenida Magalhães Neto.

Essas medidas têm contribuído diretamente para a redução de emissões de carbono. Entre janeiro e outubro de 2025, 277 toneladas de CO₂ deixaram de ser emitidas na cidade graças ao uso dos patinetes.

O serviço segue as regras do Decreto nº 40.301/2025, que regulamenta a operação dos patinetes elétricos em Salvador, definindo critérios como o uso individual, a proibição para menores de 18 anos e as normas de segurança de circulação.