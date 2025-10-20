Pela primeira vez, Faculdade de Direito da UFBA elege uma mulher como diretora

A professora e doutora Mônica Neves Aguiar - Foto: Reprodução | Instagram

A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), uma das instituições mais tradicionais do país, acaba de fazer história. Pela primeira vez em seus 134 anos, uma mulher assume o cargo de diretora. A professora e doutora Mônica Neves Aguiar assume a liderança da instituição com um discurso marcado por transformação e representatividade.

Em sua publicação, Mônica destacou que o momento representa “um novo tempo, um tempo de transformação, de escuta, de compromisso com a verdade e com as pessoas”. Ela agradeceu o apoio de estudantes, servidores e colegas que estiveram ao lado dela durante o processo eleitoral.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nada disso seria possível sem vocês: estudantes, servidores, professores, colegas e amigos que acreditaram em um projeto construído com ética, respeito e amor por esta casa", relata.

A eleição da nova diretora foi amplamente comemorada dentro e fora da universidade. Nos comentários da publicação, a jornalista e apresentadora Jéssica Senra parabenizou Mônica e celebrou o avanço da representatividade feminina.

“Parabéns! Mostre como é bom quando as mulheres lideram! Que seja uma gestão excelente para todas e todos", comentou.

A nomeação de Mônica Neves Aguiar é vista como um marco simbólico para a inclusão e igualdade de gênero no ambiente acadêmico, especialmente em um campo historicamente dominado por homens. “Agora é a vez de todas as mulheres", destaca a professora.