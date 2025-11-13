Perigo não acabou: solo encharcado mantém alto risco de deslizamentos

A população deve permanecer atenta - Foto: Fotos José Simões/Ag. A TARDE

As fortes chuvas que atingiram a capital baiana nesta quarta-feira, 12, causaram estragos em diversos pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os principais problemas registrados foram deslizamentos de terra e ameaças de desabamento provocados pelas tempestades.

Em Cajazeiras, duas pessoas ficaram feridas após uma casa desabar. De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, em entrevista ao Portal A Tarde, apesar das mais de 190 ocorrências registradas em 24 horas na capital, a população deve permanecer atenta, já que o perigo ainda não acabou. O solo continua encharcado e pode favorecer novos deslizamentos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nós tivemos chuvas muito intensas nesses últimos dias, sobretudo ontem, quarta-feira, com acumulados de mais de 160 milímetros em apenas 24 horas. A média histórica para todo o mês de novembro é de 108,2 milímetros. Ultrapassamos essa média em menos de 12 horas. Ou seja, choveu o equivalente a todo o mês em menos de meio dia em Salvador”, destacou.

Solo encharcado

De acordo com o diretor-geral, mesmo o tempo apresentando melhora, a população se manter em alerta. "As pessoas podem achar que, com essa trégua, a vida volta ao normal. Ledo engano: o solo está encharcado e, como sempre falamos, basta uma gota d’água para transbordar o copo”, alertou.

| Foto: Fotos José Simões/Ag. A TARDE

“Qualquer nova pancada ou movimentação diferenciada pode provocar escorregamentos de terra e desabamentos. As pessoas precisam permanecer atentas e dar tempo para que o solo seque, só então retornando à normalidade. Sempre orientamos que, ao observar qualquer movimentação diferente, a população se afaste imediatamente, mesmo no pós-chuva, como hoje, amanhã (sexta-feira) e até no fim de semana”, completou Sosthenes.

Ele reforçou ainda que, ao notar qualquer mudança no terreno, é fundamental acionar a Codesal pelo número 199. “A partir desse chamado, um especialista, engenheiro, arquiteto, geólogo ou técnico da Codesal habilitado, poderá realizar uma análise adequada e garantir a segurança da pessoa e de seus familiares”, concluiu.