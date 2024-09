Pernambués: integrante do BDM morre em confronto com a PM

Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola, carregador, munições, rádio de comunicação e trouxas de maconha - Foto: Divulgação/PMBA

Um traficante conhecido como "Piu", que integrava a facção Bonde do Maluco, em Pernambués, morreu após trocar tiros com equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A troca de tiros aconteceu na localidade conhecida como Horta, no bairro de Pernambués.

O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola, carregador, munições, rádio de comunicação e trouxas de maconha. Ainda durante a operação, um homem foi preso em flagrante.

