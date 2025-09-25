Policiais do Ogunjá recebem cuidados gratuitos de saúde em Salvador

Projeto oferece exames de glicemia, pressão arterial, eletrocardiograma e muito mais - Foto: Divulgação

Investigadores, escrivães e delegados que atuam nas unidades do Complexo Policial do Ogunjá estão sendo beneficiados com o projeto Polícia Cidadã, que disponibiliza serviços gratuitos de saúde, estética e assistência jurídica.

O projeto oferece exames de glicemia, pressão arterial, eletrocardiograma, audiometria, além de massoterapia, com foco no cuidado da saúde física e mental dos servidores que lidam diariamente com situações de alta periculosidade. As atividades seguem até sexta-feira, 26, das 8h às 17h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, destacou a relevância da iniciativa: “Estamos aqui emocionados com esse evento, pois nossos colegas enfrentam a segunda atividade mais estressante do mundo. Esse cuidado é essencial, já que muitos policiais adoecem devido à pressão que sofrem no trabalho”.



Lopes ainda reforçou que o projeto será um marco na promoção do bem-estar dos policiais civis, não apenas na capital, mas também em outras regiões da Bahia, mostrando a preocupação crescente do sindicato com a saúde e valorização dos servidores.

Alex Pantera, presidente da Frente Nacional de Negros e Negras (FNN), também ressaltou a importância da ação: “Temos uma equipe multidisciplinar que está oferecendo diversos serviços para elevar a autoestima dos servidores, assistência jurídica, além de cuidados com a saúde física mental. É fundamental que os policiais se sintam valorizados e apoiados”.

O investigador João Carlos Amorim, com 25 anos de experiência na Polícia Civil da Bahia, elogiou a iniciativa: “Essa iniciativa é excelente para reconhecer o nosso trabalho árduo. Valorizar o policial significa garantir um melhor serviço à população, e ações como essa são essenciais para o bem-estar dos profissionais que protegem a sociedade”.