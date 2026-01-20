Menu
HOME > SALVADOR
OPERAÇÃO VERÃO 2026

Pontos turísticos em Salvador são autuados por irregularidades

A ação do Procon-BA identificou infrações em barracas de praia, bares e restaurantes

Carla Melo

Por Carla Melo

20/01/2026 - 13:38 h
Operação Verão 2026 foi deflagrada na semana passada
Operação Verão 2026 foi deflagrada na semana passada

Ao menos cinco estabelecimentos localizados em pontos turísticos na orla de Salvador foram notificados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) por irregularidades no atendimento ao consumidor.

A ação, que faz parte da Operação Verão 2026, identificou entre barracas de praia, bares, restaurantes, farmácias, padarias, delicatessens e supermercados, produtos com prazo de validade vencido, ausência de preços, falta de informações técnicas e nutricionais e problemas no armazenamento dos alimentos.

A fiscalização do órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) vistoriou 11 estabelecimentos comerciais. nos pontos turísticos da capital. A partir da próxima semana, a ação dos fiscais se estenderá para estabelecimentos localizados na Linha Verde.

A ação visa fiscalizar estabelecimentos comerciais para coibir práticas abusivas e garantir a segurança de baianos e turistas, além de orientar fornecedores para cumprir as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e incentivar a adoção de boas práticas, trazendo melhorias na qualidade dos serviços prestados.

“A operação visa proteger não só o consumidor baiano, mas também o turista que aproveita o verão no nosso estado. Essa é também uma ação educativa para garantir qualidade nos serviços prestados pelos fornecedores e fortalecer o comércio em toda Bahia”, explica o superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio.

Os fornecedores flagrados em ações abusivas contra os consumidores têm 20 dias para apresentar defesa. Em caso de comprovação da infração, poderão responder a processos administrativos e estarão sujeitos a sanções e multas, conforme o CDC.

Os consumidores que identificarem alguma prática abusiva ou em desacordo com o CDC podem fazer a sua denúncia ao Procon através do e-mail [email protected].

