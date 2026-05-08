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SALVADOR

Poste cai após carro e kombi colidirem e bloquearem trânsito em Salvador

Motorista teria passado mal e perdido o controle do carro, ocasionando no acidente

Gustavo Zambianco
Por

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Acidente Estrada Velha do Aeroporto
Acidente Estrada Velha do Aeroporto - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma kombi deixou parte da Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, interditada na manhã desta sexta-feira, 8. Durante o sinistro, um dos veículos atingiu um poste de energia, que caiu parcialmente sobre a pista.

Informações preliminares apontam que o motorista da kombi teria passado mal, perdido o controle do carro, atingido o veículo de passeio e em seguida o poste.

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Em nota, a Transalvador informou ao portal A TARDE que um guincho está se deslocando ao local. Equipes dos Bombeiros e da Coelba já estão prestando suporte à ocorrência.

Ainda conforme o órgão, por causa das operações para remoção do poste, o trânsito no local foi bloqueado em ambos sentidos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Coelba informou que "o fornecimento de energia da região não foi afetado e os profissionais iniciaram o processo de substituição da estrutura".

Os motoristas dos dois veículos foram hospitalizados, mas não correm risco de morte.

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Tags:

acidente Trânsito

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