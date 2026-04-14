Prazo para tirar RG e certidões grátis no CadÚnico acaba sexta

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A ação emitirá diversos documentos gratuitos - Foto: Vitor Santos | Ascom Sempre

Os soteropolitanos poderão emitir documentos de forma gratuita até a próxima sexta-feira, 17. A ação acontece na sede do Cadastro Único (CadÚnico), localizada na Rua Miguel Calmon, nº 28, Comércio.

Ao todo, dez cartórios de registro civil estão fazendo parte da 4ª Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se!, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com outros órgãos.

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O atendimento é realizado das 7 às 17h, mediante distribuição de senha e sem a necessidade de agendamento. Dentre as principais documentações emitidas estão certidão de nascimento, certidão de casamento, título eleitoral, carteira de identidade e de trabalho.

O CadÚnico também contará com a oferta de serviços jurídicos e de saúde durante a campanha, buscando contemplar as necessidades apresentadas pelos públicos-alvo da iniciativa.

A expectativa é que a edição deste ano supere a de 2025, que promoveu mais de 148 mil atendimentos e a emissão de 118 mil documentos durante os cinco dias de campanha em maio.

Guia para emissão dos documentos

Para obter a segunda via gratuita da certidão de nascimento ou casamento, é necessário o comparecimento do titular, que deve levar qualquer outro documento que comprove seus dados de registro ou certidão anterior.

Menores de idade podem ter os documentos requeridos pelos responsáveis legais e indígenas já registrados no Registro Civil podem solicitar extrajudicialmente a alteração de prenome e sobrenome, seja pessoalmente ou por meio de representante legal.

Já os pedidos de certidão de óbito ou situações específicas serão encaminhados à Defensoria Pública do Estado da Bahia ou ao Ministério Público, órgãos responsáveis pelo registro.