Vereadores assumem mandatos em Salvador após mudanças na Câmara

Sandro Bahiense e Beca assumiram mandatos nesta segunda-feira, 13. - Foto: Antonio Queirós / CMS

Os suplentes Sandro Bahiense (PP) e Beca (Republicanos) assumiram cadeiras na Câmara Municipal de Salvador, na tarde desta segunda-feira, 13. Eles ocupam as vagas deixadas pelos vereadores Jorge Araújo (PP) e Júlio Santos (Republicanos), respectivamente.

“Este, para mim, é um momento de honra e de dever cumprido. Ao longo desse um ano e três meses, mostrei ao meu povo o meu compromisso e não deixei, em momento algum, as comunidades sem assistência”, afirmou Sandro Bahiense.

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Ainda durante a posse, Sandro prometeu dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos. “Vou continuar trabalhando por esta cidade. A situação que vivemos hoje, com a insegurança e o caos na saúde pública, está no meu radar, e vamos atuar para melhorar a vida do povo soteropolitano e baiano”, completou.

Alterações

No final de março, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) promoveu uma série de mundanças no seu secretariado. A dança das cadeiras com a nomeação de novos secretários se deu devido às eleições. São eles:

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), comandada por Luiz Carlos, vereador licenciado;

Secretaria de Governo (Segov), comandada por Cacá Leão;

Assessoria do prefeito Bruno Reis (União Brasil), sob batuta de Igor Dominguez.

Quem são substitutos?

Para suprir as ausências, os substitutos para os cargos anunciados à imprensa nesta manhã são: