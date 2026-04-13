Lula pede e ministros desistem de disputar eleições

Lula adota estratégia e segura ministros - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Oito ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuaram da disputa eleitoral de outubro deste ano, na contramão da maior parte da Esplanada dos Ministérios.

Do grupo, quatro são ministros licenciados de mandatos na Câmara dos Deputados, eleitos em 2022. Outros quatro não tinham mais cargos eletivos, mas haviam programado candidaturas.

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Não tentam reeleição

Quatro ministros vão abdicar de seus mandatos, a pedido do presidente Lula, e permanecerão onde estão. Entre eles, está o deputado federal José Guimarães (PT-CE), nomeado para o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), no último final de semana, sucedendo Gleisi Hoffmann (PT).

Alexandre Padilha, Guilherme Boulos e Luiz Marinho, deputados por São Paulo, também ficarão nos postos a pedido do presidente. Boulos, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi o primeiro a sinalizar a permanência, ainda em 2025.

Luiz Marinho também optou por permanecer como ministro, transferindo seu capital político para outro nome da região do ABC, seu reduto eleitoral histórico. O petista foi prefeito de São Bernardo do Campo.

Ministros que desistiram da reeleição

Alexandre Padilha (Saúde)

Luiz Marinho (Trabalho)

Guilherme Boulos (Secretaria-Geral)

José Guimarães (Relações Institucionais)

Mudança de rumo

Luciana Santos (PCdoB), que foi vice-governadora de Pernambuco entre 2019 e 2022, chegou a ensaiar uma candidatura a deputada federal, mas optou por ficar no Ministério de Ciências, Inovação e Tecnologia, apesar do desejo de parte do seu partido em lançar seu nome, segundo apurações recentes do portal A TARDE.

André de Paula (PSD), ex-deputado federal, candidato derrotado ao Senado por Pernambuco em 2022, havia planejado sua candidatura a deputado federal. Como compensação para sua desistência, o Planalto lhe deu uma 'promoção', retirando ele do Ministério da Pesca e Aquicultura e colocando para o Ministério da Agricultura.

Waldez Goes (Integração) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), pré-postulantes ao Senado pelos estados do Amapá e Minas Gerais, também retiraram suas candidaturas, atendendo ao desejo do presidente, que atuou para organizar os palanques e sacramentar alianças em locais estratégicos.

Ministros que desistiram da eleição