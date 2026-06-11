Primeira baleia-jubarte da temporada é vista na Baía de Todos-os-Santos

Siga o A TARDE no Google

A primeira baleia-jubarte em período de reprodução da temporada foi avistada na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, nesta quarta-feira, 10. O registro ocorreu próximo ao Forte de São Marcelo, semanas antes da época em que as gigantes costumam aparecer na região.

Nas imagens, o animal surge poucos metros de distância da filmagem, com parte do corpo para fora da água. Também é possível escutar sons emitidos pela baleia ao se movimentar.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja o vídeo

O registro foi feito pelo instrutor de canoagem havaiana, Leandro Ribeiro Miranda, que viu de perto a aparição. Em entrevista ao portal A TARDE, ele explicou que dá aulas em um clube do Comércio, mas que acabou não indo remar naquele momento porque a canoa já estava completa.

Então, ele acabou ficando no local e estava mexendo no celular no momento em que o mamífero passou.

"Abaixei a cabeça e continuei mexendo no telefone e aí só ouvi o barulho dela respirando, soltando ar. Tomei um susto, mas peguei o telefone e comecei a filmar com o coração disparado que nem um louco", relatou Leandro.

Temporada de reprodução

A temporada de avistamento das baleias-jubarte na Bahia costuma ocorrer de julho a outubro. Durante o período, cerca de 30 mil gigantes migram das águas geladas da Antártida para se reproduzir e amamentar seus filhotes nas águas mais quentes do Atlântico Sul.

Elas escolhem especialmente as proximidades do Banco dos Abrolhos, considerado o maior berçário da espécie em todo o hemisfério sul. Esse fenômeno transforma o litoral baiano em um dos principais destinos de turismo de natureza do Brasil.

Com saltos acrobáticos e cantos, as gigantes podem ser vistas em diversos pontos do litoral baiano, oferecendo aos visitantes uma experiência única de conexão com a natureza.

Além de atrair visitantes nacionais e internacionais, o turismo de avistamento tem se consolidado como uma importante fonte de renda para comunidades costeiras e operadoras locais.

Municípios como Caravelas, Prado, Ilhéus, Itacaré e Salvador já sentem o impacto positivo da temporada no setor de hospedagem, alimentação e transporte náutico. Para o trade turístico, é uma oportunidade de mostrar o que a Bahia tem de mais autêntico e sustentável.

A valorização desse tipo de turismo também caminha ao lado da preservação ambiental.