SALVADOR

Produtor cultural desaparece após sair para ir a shopping em Salvador

Igor Rodolfo, de 39 anos, sumiu desde a noite de segunda-feira, 22

Victoria Isabel

Victoria Isabel

24/12/2025 - 12:15 h | Atualizada em 24/12/2025 - 12:38
Igor Rodolfo, de 39 anos
Igor Rodolfo, de 39 anos

Um produtor de eventos está desaparecido desde a noite de segunda-feira, 22, após sair de casa para comprar uma camisa no Shopping da Bahia, em Salvador.

De acordo com familiares, Igor Rodolfo, de 39 anos, solicitou um carro por aplicativo e chegou a enviar um áudio para a esposa informando que o centro de compras estava cheio, mas que ainda tentaria adquirir a roupa que pretendia usar na festa de Natal.

Desde então, Igor não retornou para casa nem fez novos contatos com familiares ou amigos. Morador do bairro Luís Anselmo, ele é pai de uma criança de 2 anos. A família informou que o produtor de eventos não apresenta problemas psicológicos nem mantinha desavenças com outras pessoas.

Homem e mulher são assassinados em frente a uma igreja em Salvador
Três homens são presos com carro clonado e arma na Av. Paralela
Policial Militar é baleado por traficantes na Engomadeira

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Informações que possam ajudar na localização de Igor Rodolfo podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone 181.

