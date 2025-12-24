Produtor cultural desaparece após sair para ir a shopping em Salvador

Igor Rodolfo, de 39 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um produtor de eventos está desaparecido desde a noite de segunda-feira, 22, após sair de casa para comprar uma camisa no Shopping da Bahia, em Salvador.

De acordo com familiares, Igor Rodolfo, de 39 anos, solicitou um carro por aplicativo e chegou a enviar um áudio para a esposa informando que o centro de compras estava cheio, mas que ainda tentaria adquirir a roupa que pretendia usar na festa de Natal.

Desde então, Igor não retornou para casa nem fez novos contatos com familiares ou amigos. Morador do bairro Luís Anselmo, ele é pai de uma criança de 2 anos. A família informou que o produtor de eventos não apresenta problemas psicológicos nem mantinha desavenças com outras pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Informações que possam ajudar na localização de Igor Rodolfo podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone 181.