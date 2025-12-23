Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Policial Militar é baleado por traficantes na Engomadeira

Agente foi socorrido para uma unidade de saúde

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/12/2025 - 20:50 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um policial militar da 23ª CIPM foi baleado durante rondas na tarde desta terça-feira, 23, na localidade da Candelária, no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Informações iniciais são de que o policial, identificado como Subtenente M. Soares, realizava patrulhamento no momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Morte de trabalhadores de internet: conheça os 2 envolvidos que seguem foragidos
Subprocurador é exonerado após denúncia de abuso sexual contra criança
Polícia fecha ponto de tráfico disfarçado de revenda de água na Bahia

Atendimento médico

O militar foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos. Ele foi atendido e liberado na sequência.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região e os agentes realizam buscas para localizar os suspeitos envolvidos. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

23ª CIPM engomadeira polícia militar policial baleado Ronda policial Salvador segurança pública violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x