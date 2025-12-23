Policial Militar é baleado por traficantes na Engomadeira

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um policial militar da 23ª CIPM foi baleado durante rondas na tarde desta terça-feira, 23, na localidade da Candelária, no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Informações iniciais são de que o policial, identificado como Subtenente M. Soares, realizava patrulhamento no momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo.

Atendimento médico

O militar foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos. Ele foi atendido e liberado na sequência.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região e os agentes realizam buscas para localizar os suspeitos envolvidos. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.