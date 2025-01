Produtos apreendidos no Virada Salvador já podem ser retirados

Semop apreendeu 4.132 itens irregulares no perímetro da festa - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os produtos apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) durante os cinco dias do Festival Virada Salvador 2025 devem ser retirados pelos proprietários em até 60 dias corridos. O procedimento deve ser realizado entre segunda e sexta-feira, das 8h às 16h, no Setor de Guarda de Bens (Segub), na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na Avenida San Martin.

Para fazer a retirada é necessário levar o contra-lacre do registro da apreensão, documento com foto para fazer o DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pagar e retirar, no prazo de 60 dias corridos, conforme lei municipal. O contra-lacre é um documento com a numeração localizada no objeto apreendido, contendo a mesma numeração, para que o proprietário possa resgatar seus itens.

Durante as cinco noites do Festival Virada Salvador 2025, a Semop apreendeu 4.132 itens irregulares no perímetro da festa. Dentre o material recolhido pelos agentes na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, destacam-se cervejas em lata de marca diferente do patrocinador do evento (3.261); 242 unidades de água; 235 garrafas de vidro; 188 isopores de pequeno, médio e grande porte; e 126 unidades de refrigerantes e energéticos. A antevéspera do Réveillon, no último dia 30, registrou o pico de apreensões, com 2.749 itens retirados de circulação.

Uma das metas da Semop na edição deste ano, a apreensão de facas, canivetes, facões e outros objetos perfurocortantes registrou a retirada de 32 unidades durante a festa. O diretor de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho destaca que todo o trabalho prévio de orientação e fiscalização a vendedores ambulantes da Semop teve um papel muito importante para o sucesso da festa. “Com isso, evitamos a entrada de materiais perfurocortantes, contribuindo para a segurança de todos no evento”, pontua.