Programa de qualificação para jornalistas será lançado nesta quarta

Curso qualifica jornalistas - Foto: Reprodução | Freepik

O programa Jornalista do Futuro, de qualificação do Sinjorba, será lançado nesta quarta-feira, 16, com o tema “Jornalismo e Inovação”. A atividade acontecerá às 14h, no auditório do Espaço Crescer, que fica na Setre, no Centro Administrativo, em Salvador.

Nesta primeira etapa, o programa terá parceria da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). A segunda etapa se inicia no dia 23 de outubro.

Foram 62 inscritos nas duas turmas da capital baiana. Oficialmente só é permitido um máximo de 20 alunos por turma, mas o Sinjorba e a Escola Baiana de Comunicação, que coordena o programa, encontraram uma forma de incluir todos os interessados.

Veja também:

>>>Prêmio Vladimir Herzog vai para artista visual Cau Gomez, de A TARDE

>>>Sebastião Nery, um que sai de cena sob aplausos, após belo espetáculo

A partir desta sexta-feira, 11, todos os inscritos serão notificados por e-mail para que possam efetivar suas matrículas.

O programa é composto por 12 cursos de capacitação. Três deles também serão oferecidos pelo Qualifica Bahia, programa da Setre a não jornalistas, desde que tenham sido qualificados nos cursos mantidos pela Setre em outras cadeias. Veja:

1. Jornalismo de Marca

2. SEO e Textos Digitais

3. Ferramentas Digitais para Jornalistas

4. Jornalismo e Inovação

5. Endomarketing

6. Planejamento de Comunicação 360

7. Big Data e Ciência de Dados

8. Inbound Marketing

9. Linguagem Jornalística

10. Comunicação Síncrona e Assíncrona*

11. Imagem para Redes Sociais*

12. Divulgação de Negócios em Redes Sociais*