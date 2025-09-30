Menu
SALVADOR
CUIDAR DE QUEM CUIDA

Projeto gratuito oferece apoio psicológico para mães atípicas

Os encontros acontecem todas as segundas-feiras

Vitória Sacramento* | Portal Massa!

Por Vitória Sacramento* | Portal Massa!

30/09/2025 - 8:58 h
Mães atípicas recebem apoio
Um grupo terapêutico gratuito voltado para mães atípicas, mulheres que enfrentam os desafios de cuidar de filhos com deficiências físicas ou neurodivergências, está em andamento na Faculdade Unime Anhanguera de Salvador, no Shopping Paralela. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 18h, e as inscrições podem ser feitas online.

A iniciativa faz parte do projeto Cuidar de Quem Cuida, idealizado por quatro alunas do curso de Psicologia da instituição: Yane Karine dos Santos Benvindo, Maria Vitória Oliveira de Souza, Jeane Souza de Santana e Luzicléia Batista da Silva.

Criado no segundo semestre de 2024, o projeto nasceu da percepção, durante atividades de estágio, da ausência de suporte psicológico acessível para mães que enfrentam sobrecarga emocional, social e uma rede de apoio limitada.

Imagem ilustrativa da imagem Projeto gratuito oferece apoio psicológico para mães atípicas
| Foto: Flávia Pacheco/Divulgação

Com o objetivo de promover acolhimento, escuta clínica, troca de experiências e bem-estar, o grupo oferece um espaço humanizado para famílias que, além das demandas do cuidado diário, muitas vezes não conseguem acesso a serviços de saúde especializados. Segundo a neuropsicóloga e coordenadora acadêmica da instituição, Dra. Anna Rubia Pirôpo, que supervisiona o projeto, a iniciativa busca garantir que essas mães sejam ouvidas e apoiadas, especialmente aquelas que enfrentam os desafios do cuidado de uma criança sem condições de arcar com atendimento particular.

O Cuidar de Quem Cuida conta com apoio institucional da Unime Anhanguera e está em processo de articulação com organizações não-governamentais e instituições de ensino inclusivas para ampliar sua rede de apoio.

*Sob supervisão do editor Anderson Orrico

