DENÚNCIA

Promotora relata assédio ao correr em orla de Salvador: "É preta"

Lívia caminhava na orla da capital baiana com uma amiga, pela manhã, quando elas foram abordadas pelo agressor

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/01/2026 - 21:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Promotora relata assédio ao correr em orla de Salvador: "É preta"
-

A promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Lívia Maria Sant’Anna Vaz, usou suas redes sociais para relatar que foi assediada enquanto corria na orla de Salvador com uma amiga.

Segundo a promotora, ela foi abordada por um homem desconhecido que, depois de assediá-la, ainda questionou "Você é preta e não aceita elogio?".

Como tudo aconteceu

Lívia Maria Sant’Anna Vaz contou que caminhava na orla da capital baiana com uma amiga, pela manhã, quando elas foram abordadas pelo agressor.

"Cedinho eu saí para fazer uma corrida com uma amiga minha na Orla de Salvador. Quando nós iniciamos o aquecimento, ainda estávamos caminhando, um homem se aproximou por trás e começou a falar obscenidades. Eu não sabia ainda se era comigo, com ela, conosco, então nós continuamos caminhando, até que ele ficou lado a lado comigo, se virou para mim e repetiu", relatou, em vídeo.

Agressividade

Nesse momento, ela perguntou ao homem se ele falava com ela. A reação dele, segundo Lívia Maria, foi ainda mais agressiva.

"Foi assim que ele se referiu a mim: 'Você é preta e não vai aceitar um elogio meu? Qual é o problema em fazer um elogio?'. Eu me virei para ele novamente e disse, dá licença, eu não te conheço. Ele seguiu adiante e o tempo inteiro, durou mais ou menos uns cinco, sete minutos, ele voltava, se virava para trás e falava conosco em tom ameaçador", segue o relato.

Em um dado momento, segundo a promotora, o homem deu um soco violento em uma lixeira da orla. “Será que se fosse uma mulher branca, ele teria reagido assim? Ele disse, você é preta, ou seja, eu posso, eu estou autorizado a lhe impor um elogio e você tem que aceitar. E quando não é aceito, esse homem reage com força bruta”, afirma a promotora do MP-BA.

Veja o relato completo abaixo:

Tags:

assédio direitos humanos injúria racial Ministério Público da Bahia MP-BA orla de salvador promotora de Justiça racismo Salvador Violência contra a mulher

x