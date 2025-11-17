Menu
SALVADOR
SALVADOR

Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas

Pneus, colchões e outros objetos foram incendiados na pista

Bruno Dias | Portal Massa!

Por Bruno Dias | Portal Massa!

17/11/2025 - 12:15 h | Atualizada em 17/11/2025 - 12:29
Protesto gerou cerca de três horas de engarrafamento
Protesto gerou cerca de três horas de engarrafamento

As pessoas que trafegavam em Abrantes (RMS), no sentido da Linha Verde, encarraram um longe congestionamento desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 17. Um protesto na via, próximo ao Shopping Busca Vida, gerou cerca de três horas de engarrafamento.

Segundo informação de leitores do MASSA!, a manifestação teria iniciado por volta das 7h desta segunda-feira. Pneus, colchões e outros objetos foram incendiados na pista, bloqueando a passagem dos veículos.

De acordo com informações preliminares, a manifestação é promovida com moradores que tiveram suas casas demolidas na região.

O que diz a Polícia Militar

Em nota enviada ao MASSA!, a Polícia Militar afirmou que agentes da 5ª CIPM foram acionados para a ocorrência na altura do Km 13 da BA 099. Com ajuda do Corpo de Bombeiros, a via foi desobstruída. Mesmo assim, a movimentação segue devagar e normaliza aos poucos.

Conforme apuração do MASSA! com pessoas que circulam pela região, o trânsito ficou tarvado logo após o pedágio até a ponte sobre o Rio Joanes, sentido Arembepe. A expectativa é que o tráfego normalize nas próximas horas.

Veja vídeo:

BA-099 congestionamento polícia militar protesto Shopping Busca Vida Trânsito

