SALVADOR
Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas
Pneus, colchões e outros objetos foram incendiados na pista
Por Bruno Dias | Portal Massa!
As pessoas que trafegavam em Abrantes (RMS), no sentido da Linha Verde, encarraram um longe congestionamento desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 17. Um protesto na via, próximo ao Shopping Busca Vida, gerou cerca de três horas de engarrafamento.
Segundo informação de leitores do MASSA!, a manifestação teria iniciado por volta das 7h desta segunda-feira. Pneus, colchões e outros objetos foram incendiados na pista, bloqueando a passagem dos veículos.
De acordo com informações preliminares, a manifestação é promovida com moradores que tiveram suas casas demolidas na região.
Leia Também:
O que diz a Polícia Militar
Em nota enviada ao MASSA!, a Polícia Militar afirmou que agentes da 5ª CIPM foram acionados para a ocorrência na altura do Km 13 da BA 099. Com ajuda do Corpo de Bombeiros, a via foi desobstruída. Mesmo assim, a movimentação segue devagar e normaliza aos poucos.
Conforme apuração do MASSA! com pessoas que circulam pela região, o trânsito ficou tarvado logo após o pedágio até a ponte sobre o Rio Joanes, sentido Arembepe. A expectativa é que o tráfego normalize nas próximas horas.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes