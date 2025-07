Quer pagar barato? Transalvador promove leilão com carros a partir de R$ 100

Voyage está disponivel no leilão - Foto: Reprodução

Quem busca veículos com valores abaixo do mercado ou peças para reaproveitamento terá uma chance no próximo dia 28 de julho. A Transalvador realiza um leilão exclusivamente online, com mais de 40 lotes disponíveis. Os lances iniciais partem de apenas R$ 100.

Entre os itens disponíveis estão carros como um Suzuki Grand Vitara, com lance inicial de R$ 8 mil, e um Chevrolet Captiva Sport, a partir de R$ 6 mil. Ao todo, mais de 40 lotes serão oferecidos. A lista completa e o acesso ao leilão estão disponíveis no site da leiloeira responsável.

Interessados poderão conferir os veículos presencialmente entre os dias 21 e 25 de julho, no pátio da Transalvador, na Avenida Orlando Gomes, 2596, em Piatã. As visitas devem ocorrer em dois turnos: das 9h às 12h ou das 14h às 16h. É necessário realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro com pelo menos 48 horas de antecedência.

O leilão está aberto para pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas. No entanto, a aquisição de sucatas está restrita a pessoas jurídicas que apresentem comprovação de regularidade.

O pagamento dos itens arrematados deve ser feito integralmente e à vista, por meio de PIX ou TED, conforme instruções do leiloeiro. Após a compra, os compradores têm até 30 dias para retirar os veículos, mediante agendamento no portal Agenda Pátios e apresentação da nota de venda. Caso o prazo não seja respeitado, o bem será considerado abandonado e o valor pago será perdido.

Interessados poderão conferir os veículos presencialmente entre os dias 21 e 25 de julho | Foto: Reprodução / Transalvador

Após a arrematação, os compradores ficam isentos de dívidas anteriores associadas ao veículo, desde que respeitados os prazos legais para baixa dos débitos. A circulação só será permitida após a efetivação da transferência de propriedade junto ao Detran-BA.