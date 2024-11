Rapper ‘Dark MC’ está entre mortos em tiroteio no IAPI; saiba quem era

O artista será enterrado na próxima terça-feira no Cemitério de Plataforma - Foto: Reprodução redes sociais

Clóvis de Oliveira Santos Junior, de 29 anos, conhecido como Dark MC, é um dos mortos durante o confronto com a Polícia Militar na madrugada deste domingo, 3, na Rua Vila Antônio Balbino, conhecida como “Milho”, no bairro do IAPI, em Salvador.

O artista será enterrado na próxima terça-feira no Cemitério de Plataforma.

Quem era Dark MC?

Dark MC é uma figura importante do rap baiano no bairro e ganhou destaque na cena do rap e nas batalhas de MCs, sendo conhecido por músicas como “Madrugada Fria”, “Julgue-Me” e “Lei das Quadradas”, lançadas pela RapBox, além de faixas como “Lemos de Brito” e “Daqui da Laje”.

Em 2022, lançou o EP Deus da Guerra (Crônicas) e já se apresentou em cidades como Aracaju e Maceió, onde tinha uma base de fãs consolidada.

A trajetória de Dark MC incluiu não só o reconhecimento musical, mas também problemas com a justiça que se tornaram públicos.

Confronto

Três homens morreram e um quarto foi preso em flagrante por tráfico de drogas após confrontos com a Polícia Militar na madrugada deste domingo, 3, no bairro do IAPI.

A Polícia Militar informou que equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e das Rondas Especiais (Rondesp) dos batalhões BTS, Norte e Nordeste participaram de uma operação conjunta na Rua Vila Antônio Balbino, conhecida como “Milho”. A PM intensificou o patrulhamento no local após receber denúncias de que indivíduos armados estariam efetuando disparos na área.

“No local indicado, as guarnições visualizaram um grupo suspeito. Ao perceberem a presença das viaturas, os indivíduos atiraram contra as equipes e fugiram em direção a uma área de mata”, informou a PM em nota.

Durante a operação, as equipes da Rondesp, que estavam realizando a Operação Horus, montaram um cerco e solicitaram reforço para capturar os suspeitos. Segundo a PM, houve novo confronto com o grupo armado.

Após os confrontos, três suspeitos foram encontrados feridos e foram socorridos ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a operação, um quarto suspeito foi preso. A ação resultou na apreensão de quatro armas de fogo (três pistolas e um revólver), três carregadores alongados, quatro sacos de crack e cocaína, um rádio comunicador e uma balança de precisão. Todo o material, junto com o detido, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Investigação

Segundo a Polícia Civil, “Armas, drogas, celulares, balança e munições foram apresentados no DHPP pelos PMs”. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

Um integrante do grupo foi localizado nas proximidades do hospital com entorpecentes e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.