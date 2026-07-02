Realidade virtual e mais: metrô recebe ações voltadas ao 2 de Julho

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A Estação de Metrô Pirajá, em Salvador, recebeu nesta quarta-feira, 1º, mais uma edição da Rota da Independência, ação que reuniu atividades culturais, educativas e tecnológicas para valorizar a memória das lutas pela Independência do Brasil na Bahia.

Entre os destaques esteve o game em realidade virtual "A Batalha de Pirajá", que utilizou óculos 3D para proporcionar uma experiência imersiva sobre o confronto histórico, além do projeto Leve e Leia, com um Quiz Literário que premiou os participantes com livros.

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Passageira Daniela dos Santos Alexandrino - Foto: Denise Paixão - Assessoria do Metrô Bahia

Veja vídeos das ações

Entenda a iniciativa

A iniciativa é da Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), em parceria com o Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva.

Segundo o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, a Independência do Brasil na Bahia foi construída por muitas mãos.

"Essas mãos são muito populares, do nosso povo, principalmente. A Bahia consolidou a Independência do Brasil a partir da luta de seu povo e a Rota da Independência circula os municípios para fazer a preservação da memória e a celebração da data. A parceria com o Metrô Bahia é fundamental para que a gente popularize o debate sobre a Independência", destacou.