Retorno do feriado: Travessia Salvador-Mar Grande prevê fluxo intenso

Sistema conta com 10 embarcações em operação - Foto: Uendel Galter

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera com movimento moderado de passageiros durante a manhã desta segunda-feira, 21. No Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o embarque acontece sem filas até o momento. No entanto, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é de aumento significativo no fluxo a partir do meio-dia, com o retorno de quem aproveitou o feriado prolongado na Ilha.

Para atender à demanda, o sistema conta com 10 embarcações em operação, com saídas programadas de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, garantindo agilidade no embarque dos passageiros que retornam a Salvador.

As operações foram iniciadas às 5h no Terminal de Vera Cruz. Em Salvador, a primeira embarcação partiu do Terminal Náutico às 6h30, seguindo o horário habitual. A travessia está levando em média 40 minutos, com boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O último horário saindo de Salvador será às 19h30, enquanto de Mar Grande a última saída está prevista para as 18h.

Horários da travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande:

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 e 19:30.

De Mar Grande para Salvador:

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 e 18:00.

Salvador-Morro de São Paulo

A travessia Salvador-Morro de São Paulo também segue com movimento intenso. Desde a última quinta-feira (17), muitos baianos e turistas embarcaram para o destino, lotando o Terminal Náutico da Bahia. Para atender à demanda, cinco catamarãs foram colocados em operação.

Em Salvador, o movimento no Terminal Náutico nesta manhã é moderado. Os horários de saída são: 8h30, 9h, 10h30 e 14h30. No sentido contrário, partindo de Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 11h30, 12h30, 14h40 e 15h. A viagem dura aproximadamente 2h20. As passagens estão disponíveis nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela.

Passeio de escuna pelas ilhas com grande movimentação

As escunas de turismo que fazem os passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também têm registrado alta procura neste feriado. Os passeios tiveram início às 8h, com retorno programado para as 17h30.

O roteiro inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, sendo uma das opções preferidas de lazer para quem permanece em Salvador neste feriado prolongado.