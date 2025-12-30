Réveillon 2026: saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS

Portal A TARDE listou os locais que terão mudanças - Foto: Jota Freitas/Turismo Bahia

O cronograma de operação de serviços essenciais, transporte público e estabelecimentos comerciais em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) será alterado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, devido ao feriado de Réveillon e à realização de eventos festivos.



Bancos e lotéricas

Agências bancárias não terão expediente para atendimento presencial ao público em 31 de dezembro. O fechamento se mantém em 1º de janeiro.

Retorno das atividades ocorre em 2 de janeiro. Contas de consumo com vencimento em 31 de dezembro e 1º de janeiro poderão ser pagas no dia 2 de janeiro sem acréscimo. Clientes devem utilizar canais digitais e caixas eletrônicos.

Já as casas lotéricas terão horário variável no dia 31, fechando entre 16h e 18h, e permanecerão fechadas em 1º de janeiro.

Ônibus e Metrô

O sistema de transporte público contará com esquema especial para atender ao público do Festival Virada Salvador, realizado na Boca do Rio, e do Pôr do Som, no Farol da Barra.

No dia 31 de dezembro, três linhas exclusivas foram criadas para o Festival (Terminal Acesso Norte, Estação Pirajá e Metrô Pituaçu), operando diariamente das 17h40 à 0h, com reforço de frota na virada.

Seis linhas regulares terão horário ampliado, funcionando das 18h à 1h, e a linha Base Naval/São Thomé/Escola de Menores–Lapa terá operação estendida até as 5h59 de 1º de janeiro, com reforço em linhas de estações.

Para o dia 1º de janeiro, 25 ônibus reguladores estarão disponíveis a partir da Estação da Lapa, das 15h às 23h, para o evento Pôr do Som. Pontos específicos de táxi, mototáxi e embarque/desembarque por aplicativo foram instalados na área do festival.

Shoppings

Alguns shoppings da capital e região terão horários especiais

Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Bela Vista: lojas abertas das 9h às 18h do dia 31 e fechadas entre as 18h do dia 31 de dezembro a 1º de janeiro, funcionando apenas alimentação e lazer das 12h às 21h.

O Shopping Barra mantém lojas abertas até às 18h no dia 31. Em 1º de janeiro, a praça de alimentação funciona das 12h às 21h, restaurantes do Barra Gourmet e L4 abrem após as 21h, e as demais lojas não operam.

Shopping Center Lapa e Shopping Itaigara funcionarão das 9h às 17h (lojas, quiosques e alimentação no Lapa) no dia 31 e fecham totalmente no dia 1º de janeiro.

O Shopping Paseo fecha lojas, quiosques e Youplay às 16h no dia 31 e não abre estas áreas em 1º de janeiro, com restaurantes sujeitos à consulta.

O Parque Shopping Bahia opera até as 17h no dia 31, fechando lojas e quiosques no dia 1º de janeiro, mantendo alimentação e lazer em horário facultativo das 12h às 21h.

Os horários de cinemas, academias e serviços específicos de cada shopping devem ser consultados nos sites.