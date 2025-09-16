VIOLÊNCIA
Rodoviários bloqueiam Estação da Lapa em protesto após agressão a trabalhador
Motorista foi levado à UPA dos Barris e registrou ocorrência na Central de Flagrantes
Por Luan Julião
No início da noite desta terça-feira, 16, rodoviários bloquearam a entrada e saída de ônibus na Estação da Lapa, em Salvador. A estação é uma das principais da cidade e faz a ligação entre o transporte rodoviário e o metrô.
A paralisação é um protesto da categoria após um trabalhador ser agredido com diversos socos durante uma discussão de trânsito. Segundo relatos do trabalhador, o agressor estaria armado e chegou a ameaçar os funcionários presentes e seria um suposto policial penal.
O rodoviário, motorista de um dos veículos da frota de Salvador, sofreu várias agressões e foi levado para atendimento médico na UPA dos Barris. Em seguida, ele compareceu à Central de Flagrantes, também nos Barris, para registrar a ocorrência.
O cobrador que presenciou a agressão passou mal e também precisou ser encaminhado a uma unidade médica.
Segundo Fábio Primo, presidente em exercício do sindicato dos rodoviários de Salvador:
"A Lapa é a maior estação de transbordo da cidade. Sabemos o impacto que isso causa, mas é para chamar atenção, não só das autoridades, mas também da população, referente ao respeito que os rodoviários merecem."
O sindicato ainda confirmou que outros pontos da cidade não registraram impactos ou paralisações relacionadas à categoria.
