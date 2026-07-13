Salvador abre cursos gratuitos de tecnologia com certificado

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Quem deseja aprender tecnologia sem pagar nada pode aproveitar uma nova oportunidade em Salvador. O Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da Bahia está oferecendo cursos gratuitos voltados para informática, inovação e economia circular, com direito a certificado ao final da formação.

As capacitações são destinadas a pessoas que querem dar os primeiros passos na área de tecnologia ou aperfeiçoar os conhecimentos. Jovens, adultos e idosos podem participar das atividades promovidas pelo Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC), responsável pelo funcionamento do CRC Bahia.

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Cursos vão de informática à inteligência artificial

Entre as opções disponíveis estão Informática Básica, Programação, Manutenção de Computadores, Reparo de Smartphones, Empreendedorismo Digital, Design Gráfico com Recursos de Inteligência Artificial e Informática para Adultos e Terceira Idade.

As aulas abordam conteúdos relacionados à informática, tecnologia, inovação, empreendedorismo, além de montagem e manutenção de computadores.

Cada formação possui carga horária de 40 horas, distribuídas em 10 encontros. Ao concluir o curso, os participantes recebem certificado de participação.

O CRC Bahia funciona em um espaço dedicado ao reaproveitamento de equipamentos e componentes eletrônicos, além da destinação correta de materiais que não podem ser reutilizados, unindo qualificação profissional e economia circular.

Como funcionam as inscrições

As turmas são organizadas de acordo com a demanda de instituições parceiras, como associações, organizações não governamentais (ONGs), escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e igrejas.

As instituições interessadas em formar uma turma devem entrar em contato com o Instituto de Inovação e Economia Circular (CRC Bahia) por meio do e-mail disponibilizado pela organização. Para que uma nova turma seja aberta, é necessário reunir, no mínimo, 30 alunos.