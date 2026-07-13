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Salvador abre cursos gratuitos de tecnologia com certificado

Capacitações incluem informática, programação, inteligência artificial e manutenção de computadores

Beatriz Santos
Por
Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da Bahia está oferecendo cursos gratuitos voltados para informática
Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da Bahia está oferecendo cursos gratuitos voltados para informática - Foto: Magnific | Freepik

Quem deseja aprender tecnologia sem pagar nada pode aproveitar uma nova oportunidade em Salvador. O Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da Bahia está oferecendo cursos gratuitos voltados para informática, inovação e economia circular, com direito a certificado ao final da formação.

As capacitações são destinadas a pessoas que querem dar os primeiros passos na área de tecnologia ou aperfeiçoar os conhecimentos. Jovens, adultos e idosos podem participar das atividades promovidas pelo Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC), responsável pelo funcionamento do CRC Bahia.

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Cursos vão de informática à inteligência artificial

Entre as opções disponíveis estão Informática Básica, Programação, Manutenção de Computadores, Reparo de Smartphones, Empreendedorismo Digital, Design Gráfico com Recursos de Inteligência Artificial e Informática para Adultos e Terceira Idade.

As aulas abordam conteúdos relacionados à informática, tecnologia, inovação, empreendedorismo, além de montagem e manutenção de computadores.

Cada formação possui carga horária de 40 horas, distribuídas em 10 encontros. Ao concluir o curso, os participantes recebem certificado de participação.

O CRC Bahia funciona em um espaço dedicado ao reaproveitamento de equipamentos e componentes eletrônicos, além da destinação correta de materiais que não podem ser reutilizados, unindo qualificação profissional e economia circular.

Como funcionam as inscrições

As turmas são organizadas de acordo com a demanda de instituições parceiras, como associações, organizações não governamentais (ONGs), escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e igrejas.

As instituições interessadas em formar uma turma devem entrar em contato com o Instituto de Inovação e Economia Circular (CRC Bahia) por meio do e-mail disponibilizado pela organização. Para que uma nova turma seja aberta, é necessário reunir, no mínimo, 30 alunos.

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Salvador tecnologia

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