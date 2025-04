Salvador Card: 42% dos estudantes ainda não revalidaram cartão

SalvadorCard - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Estudantes que perderam o prazo para revalidar o cartão de meia passagem estudantil não conseguirão mais fazer recarga até que a situação seja regularizada. O prazo encerrou no último dia 31 e, dos 115 mil estudantes aptos à revalidação, cerca de 48 mil não realizaram o serviço, o que equivale a quase 42% do total.

Quem já possuía saldo e não fez a revalidação poderá usar o cartão até o final dos créditos, mesmo após o dia 31/03. Ao finalizar o saldo disponível, não consegue recarregar até que regularize a situação, afirma o representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro.

O benefício, que contempla estudantes de instituições públicas e privadas, prevê o desconto de 50% no valor da passagem de ônibus em Salvador.

“Tem muita gente que tem crédito e só revalida depois, ou só revalida quando tem dinheiro. [...] O prazo dado, é para saber se o estudante está matriculado, se ele acabou o curso, resolveu se mudar ou saiu da escola”, afirmou Jorge Castro

A revalidação é obrigatória e segue durante todo o ano. Para realizar o serviço, o interessado deve ir até um dos postos SalvadorCard nos terminais Acesso Norte, Lapa, Pirajá, Mussurunga ou no Shopping da Gente, com comprovante de matrícula ou recibo de pagamento. O atendimento vai das 8h às 17h e é cobrado uma taxa de R$ 11,20.

A revalidação pode ser realizada também através do aplicativo Kim+, onde é preciso, além do comprovante de matrícula, exige cópia do RG e tem até 48 horas para o retorno ao pedido.

Alguns estudantes afirmaram que não conseguiram fazer a revalidação porque as secretarias de suas instituições não enviaram os dados necessários à SalvadorCard. A estudante de geologia do Instituto Federal Baiano (Ifba), Maria Lima, se antecipou e fez pelo aplicativo, no entanto, uma amiga não teve a mesma sorte.

Jorge Castro, representante do Setps, afirma se tratar de casos isolados e que estudantes que passarem pela situação podem buscar um posto SalvadorCard para regularizar o direito..

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela