Salvador cria comitê para acelerar expansão da malha cicloviária

Objetivo é consolidar bicicleta como elemento estruturante do sistema de transporte - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Comitê de Implantação do Plano Cicloviário de Salvador realizou, nesta sexta-feira, 20, a primeira reunião técnica para discutir a execução integrada de ações voltadas à malha cicloviária da capital.

O encontro, ocorrido na sede da Secretaria de Mobilidade (Semob), no Caminho das Árvores, marca o início de uma nova fase de coordenação entre os diversos braços da administração municipal para ampliar a infraestrutura voltada ao uso da bicicleta.

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O colegiado é formado por representantes de oito órgãos da Prefeitura, com destaque para a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

A proposta central do grupo é acompanhar de perto o cronograma do plano, promovendo a troca de dados e o alinhamento de projetos urbanísticos que impactam diretamente a mobilidade ativa.

Ciclovia como estrutura

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o objetivo é consolidar a bicicleta como um elemento estruturante do sistema de transporte da cidade, e não apenas como lazer.

“Salvador tem evoluído muito na agenda cicloviária ao longo dos últimos anos. Além de ser um meio de transporte, a bicicleta é um instrumento de inclusão social e geração de oportunidades relevante na economia de nossa cidade”, pontuou o titular da pasta.

Metas e segurança

A assessora especial do Plano de Mobilidade, Manuela Accioly, explicou que o grupo terá a responsabilidade de definir metas e estratégias de expansão. O foco está na percepção de segurança por parte do ciclista.

“Nossa intenção é que a população possa aderir cada vez mais à bicicleta como um modal de transporte, e que se sinta segura e tenha qualidade no deslocamento”, afirmou Accioly.

Com o novo comitê, a Prefeitura espera otimizar os investimentos e garantir que as novas intervenções viárias já nasçam integradas à rede cicloviária existente, facilitando a conexão entre diferentes bairros da cidade.