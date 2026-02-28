Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Salvador entra em alerta vermelho e pode registrar mais de 100 mm de chuva

Aviso do Inmet é válido até domingo e aponta risco de alagamentos, deslizamentos e cortes de energia na capital.

Luan Julião

Por Luan Julião

28/02/2026 - 16:14 h

Além do nível vermelho, toda a Bahia também está sob alerta laranja para risco de tempestades
Além do nível vermelho, toda a Bahia também está sob alerta laranja para risco de tempestades -

Com alertas simultâneos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Bahia entra no fim de semana sob forte preocupação devido à previsão de temporais em todo o estado. Os 417 municípios baianos estão sob algum nível de aviso para chuvas intensas neste sábado, 28.

A capital, Salvador, aparece na situação mais crítica. O município está sob alerta vermelho, o grau máximo de severidade, com risco elevado de alagamentos e deslizamentos de terra. O comunicado foi divulgado às 10h33 deste sábado e permanece válido, pelo menos, até as 23h59 de domingo, 1º, podendo ser estendido caso a frente fria continue influenciando as condições do tempo.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho indica possibilidade de volumes superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, cenário que aumenta significativamente o risco de transtornos urbanos.

Na Região Metropolitana, o nível máximo de alerta também atinge cidades como Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila, Candeias, Mata de São João, Pojuca e São Francisco do Conde.

No extremo-sul do estado, o cenário é semelhante. Estão sob alerta vermelho municípios como Caravelas, Itamaraju, Porto Seguro, Medeiros Neto e Teixeira de Freitas.

Além do nível máximo, todas as cidades baianas também estão incluídas em alerta laranja, considerado de perigo potencial. Esse aviso foi emitido às 8h11 deste sábado e é válido até as 23h59, com possibilidade de prorrogação. Nesse caso, a previsão aponta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

O Inmet alerta ainda para o risco de queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Como medida de precaução, o órgão orienta que, durante chuvas intensas, a população desligue aparelhos elétricos, observe possíveis sinais de instabilidade em encostas, permaneça em locais seguros e, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

x