Salvador ganha de volta um dos principais museus históricos

Reabertura do Museu da Misericórdia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Berço da medicina baiana, o Museu da Misericórdia, localizado no Centro Histórico de Salvador, na Praça da Sé, voltará a abrir as portas para o público. Após três anos em reforma, o equipamento foi reinaugurado na noite desta segunda-feira, 16.

O local abrigou por muitos anos o primeiro hospital do Estado, conhecido como Hospital da Caridade, fundado por Thomé de Souza, em 1549.

Agora, o museu abriga um acervo com objetos históricos. Ao chegar no local, o visitante já se depara com os azulejos de 1712 que reproduzem a Procissão do Fogaréu, que a Irmandade da Santa Casa realizava na noite de Quinta-Feira Santa. O destino do passeio é a exposição “O cotidiano lírico de Floriano Teixeira”, escolhido para marcar a reabertura do museu.

Leia mais

>> Museu da Misericórdia reabre com Floriano

>>Após reforma, Museu da Misericórdia abre as portas para o público

Com investimentos de R$ 11,3 milhões, a obra, finalizada em junho de 2024, foi coordenada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e teve recursos da Prefeitura Municipal de Salvador e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve no local nesta noite, e durante discurso, falou sobre o destaque cultural que o museu dará ao Centro Histórico.

“Hoje, definitivamente, esse museu abre as portas, com exposições que serão renovadas a cada seis meses. Esse equipamento é muito importante para a nossa cidade. É mais um equipamento cultural que vai oferecer conteúdo para nós que moramos aqui e para os visitantes e turistas que vêm à nossa cidade”, disse o chefe do Executivo municipal.

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O chefe do Executivo municipal, por sua vez, vem tentando reposicionar o Centro Histórico e torná-lo mais atrativo, fazendo com que ele retome o protagonismo como rota de passeio, por meio de projetos de incentivos a empresários, comerciantes, bem como a requalificação de museus.

Para a historiadora Rosana Souza, a reabertura do equipamento tem um marco significativo, principalmente, para a área da saúde.

“Esse prédio aqui tem a importância de ser o nascimento da Santa Casa de Misericórdia da Bahia que é essa instituição que tanto atuou na vida dos baianos. Nada é mais natural do que essa transformação em museu”, afirmou.

| Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Nos últimos seis meses, o museu passou pelos últimos ajustes para receber os visitantes, incluindo montagem do mobiliário, painéis, vitrines, programação visual, sinalização, novos recursos de interatividade, além de ferramentas de inclusão e acessibilidade.

Veja discurso do prefeito