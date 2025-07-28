Menu
SALVADOR

Salvador ganha projeto de coleta seletiva com agendamento online

Projeto-piloto terá duração de cinco meses no Centro Histórico

Por Redação

28/07/2025 - 12:36 h
Coletas acontecem de segunda a sexta-feira -

Um projeto pioneiro de coleta seletiva porta a porta foi lançado em Salvador, nesta segunda-feira, 28, no Palacete Tira Chapéu, no Centro da cidade. O RODA - A reciclagem na sua porta, alia tecnologia, mobilidade limpa e responsabilidade socioambiental, através de coleta seletiva com agendamento online e o uso de veículos elétricos, zerando a emissão de carbono.

Funcionamento

Com coletas ocorrendo de segunda a sexta-feira, a área de abrangência do projeto será: Santo Antônio Além do Carmo, Baixa dos Sapateiros, Saúde, Pelourinho, Rua Chile, Rua Carlos Gomes, Largo Dois de Julho, Avenida Sete de Setembro, Rua da Mouraria e Avenida Joana Angélica.

O Roda conta com apoio da Limpurb e será conduzido pela Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis). Na prática, os moradores do Centro Histórico poderão agendar as coletas de materiais como plástico, vidro, alumínio, ferro, papel e papelão, por meio do link alimentesolos.rds.land/roda-salvador e pelo número de WhatsApp (71) 99957-8803. A Crun, por sua vez, fará uso de um triciclo elétrico (estilo Tuc Tuc) para fazer o recolhimento, o que vai evitar a emissão de CO2 na atmosfera durante a operação.

Projeto-piloto

De acordo com o relatório Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2024, da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), a taxa de reciclagem no país segue abaixo de 10%, o que evidencia a urgência de iniciativas como o Roda.

O projeto-piloto terá duração de cinco meses e tem como objetivo validar o modelo de coleta seletiva, onde o cidadão deverá fazer o agendamento das coletas por meio de um sistema digital, e, uma cooperativa, selecionada e contratada por meio de edital, realiza as retiradas com um veículo elétrico.

Esta ação inicial vai permitir que uma série de indicadores sejam avaliados a partir da experiência prática, como por exemplo o número de cidadãos aderentes, volume de resíduos descartados, diminuição de emissão de CO2 e a jornada final dos resíduos coletados.

“O Centro Histórico de Salvador foi escolhido por suas características estratégicas. A Prefeitura tem feito uma série de investimentos na requalificação e o RODA vem como mais uma iniciativa para valorizar essa importante área da cidade. Essa região oferece um cenário ideal para o projeto piloto, com sua complexidade socioeconômica, a diversidade de imóveis (residenciais e comerciais) e a forte atuação dos catadores autônomos, fatores que a tornam um verdadeiro laboratório de inovação para a gestão de resíduos”, pontua Ivan Euler, Secretário da SECIS.

