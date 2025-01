Salvador ganhará 170 novos ônibus durante 2º mandato de Bruno Reis

Aquisição de novos ônibus é promessa do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O transporte público de Salvador, considerado o calcanhar de aquiles da gestão Bruno Reis (União Brasil), será incrementado no segundo mandato do prefeito reeleito, que inicia no próximo dia 1º de janeiro.

Isso porque a capital baiana deve receber, em breve, 170 novos ônibus, divididos entre convencionais e elétricos, no modelo BRT, que circularão pela cidade, conforme informou o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, ao A TARDE.

Leia mais

>> Câmara aprova redução de idade para gratuidade em ônibus de Salvador

>> Em Londres, Bruno Reis busca soluções para mobilidade urbana

>>CMS: prefeito retira pedido de empréstimo para compra de novos ônibus

Uma das remessas está prevista para desembarcar na cidade no primeiro semestre. Já os demais deverão ser entregues no segundo semestre do ano.

As aquisições, por sua vez, são fruto dos pedidos de empréstimo acordado entre a prefeitura de Salvador e o Banco Mundial, que não tiveram o valor divulgado.

Assim como prometido pelo chefe do Executivo municipal, já está em fase de estudo a reativação das linhas de ônibus. Segundo Muller, a pasta está debruçada no assunto.

Uma das linhas que devem ser reativadas com essa mudança é a Santa Terezinha x Pituba, que fará um novo itinerário, com ponto final no BRT Hiper.

Tecnologia

Para aprimorar o sistema de transporte, a Semob também investiu em um big data que faz o monitoramento das informações sobre o deslocamento de passageiros por meio da linha telefônica.