Salvador registra o dia mais frio do ano; saiba temperatura recorde

Tempo instável e chuvoso é predominante no inverno soteropolitano - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Nas últimas semanas, muitas pessoas têm sentido mais frio na capital baiana. Há três dias, foram registradas mínimas de 19,5 ºC, em Salvador, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Nesta segunda-feira, 14, a mínima chegou em 19,7 ºC na estação meteorológica de Valéria.

Mas essas não foram as temperaturas mais frias do ano. O momento mais frio do ano na capital baiana, foi registrado na semana passada na estação meteorológica de Barro Duro, quando os termômetros marcaram 18,9 ºC na última quinta-feira, 10.

As temperaturas amenas no inverno soteropolitano, tornam-se motivo de meme nas redes sociais. Os internautas criam imagens por Inteligência Artificial (IA) de pontos turísticos com neve, além de comentários com tom de humor como “

Já acordei cedo para ir esquiar no Farol da Barra”, escreveu um seguidor no perfil oficial da Prefeitura de Salvador.

O calor só deve voltar a predominar na capital baiana, justamente no próximo final de semana, já que no sábado e domingo, a chance de chover chega a no máximo 30%, segundo a Codesal.

Confira as temperaturas nos próximos dias

Segunda-feira (14): Céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Terça-feira (15): Céu nublado a parcialmente nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

Quarta-feira (16): Céu parcialmente nublado com chuvas, a qualquer hora. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.